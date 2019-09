Ženu staršího věku zahlédli v dopoledních hodinách oznamovatelé v ulici Karolíny Světlé, policii po telefonu řekli, že žena působí zmateně. „Dále občané uvedli, že její oblečení je označeno logem kolínské nemocnice. Na místo se dostavila autohlídka městské policie, která následně ženu převezla zpět do nemocnice,“ řekla mluvčí strážníků Helena Honkiszová.

Ovce se vydaly na procházku

Jednomu z chovatelů ovcí se jeho zvířata vydala na procházku po Hlavní ulici v Sendražicích. Během výletu nedošlo k žádným komplikacím, a ovce byly brzy doma zpět „Po příjezdu na místo strážníci kontaktovali oznamovatele, který uvedl, že se ovce navrátily zpět do ohrady. Po jejím uzavření hlídka místo opustila,“ přiblížila mluvčí Mětské policie v Kolíně Helena Honkiszová.

Muž si chtěl aplikovat drogy na veřejnosti

V nedávné době nachytali zaměstnanci Billy na náměstí Republiky v Kolíně dvě osoby, kteří byly od pohledu narkomani. Dle výpovědi jednoho ze zaměstnanců se jeden z 'feťáků' chystal aplikovat drogu pomocí injekční stříkačky. „Hlídka strážníků na místě zjistila, že na schodech sedí dva bezdomovci - narkomani. Problémový muž má adresu pobytu na ohlašovně jedné z obcí v okresu Kolín, žena na ohlašovně Městského úřadu v Kolíně. Obě osoby byly po zjištění totožnosti z místa velmi důrazně vykázány,“ popsala za městskou policii její mluvčí Helena Honkiszová.

Kříženec jezevčíka skončil v útulku

Na jednu ze zahrad domů v ulici U Hřiště v Kolíně se v nedávné době zaběhl kříženec jezevčíka. Poté, co se hlídka městské policie dostavila na místo, cizího psa nalákala na piškoty a odchytla. „Vzhledem k tomu, že pes neměl žádnou identifikaci, podle které by bylo možno zjistit majitele, byl tulák převezen do městského útulku,“ uvedla mluvčí kolínských strážníků Helena Honkiszová.

Policie našla stříkačky

I přes to, že ve městě funguje několik kontejnerů určených na nebezpečný odpad, spousta drogově závislých pohazuje své použité „náčiní“ po kolínských ulicích. Při jedné z kontrol nalezli strážníci celkem dvě injekční stříkačky na hlavním nádraží. „První pohodil narkoman po nitrožilní aplikaci jiné návykové látky v prostoru před nádražím, druhá byla nalezena u prvního prodlouženého nástupiště. Strážníci oba infekční materiály odklidili do sběrného kontejneru na nebezpečný infekční odpad,“ vylíčila Helena Honkiszová z Městské policie v Kolíně.