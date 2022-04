Jde o takzvanou druhou větev tohoto případu, v níž soudy řeší především zakázky spojené s proměnou oblastních nemocnic Středočeského kraje v Kladně, Kolíně a Mladé Boleslavi z let 2011–2012; jednou z probíraných zakázek je však také nákup sanitek pro krajskou záchrannou službu. Předseda odvolacího senátu Alexander Károlyi prozatím nařídil jednání na tři dny: do pátku.

Předloni v lednu rozhodl středočeský krajský soud o vině Ratha i dalších osmi lidí – některé jména jsou známá už z takzvané první větve případu, další se u soudu objevila nově – a také osmi firem (z nichž největší pozornost vyvolává účast společnosti Metrostav; největší stavební firmy v zemi). Většina ze souzených osob, jimž prvoinstanční soud nepravomocně rozdal tresty odnětí svobody podmíněné i nepodmíněné stejně jako tresty peněžité a zákazy činnosti, se ve středu v největší jednací síni číslo 1 pražského vrchního soudu neukázala; zastupují je pouze obhájci.

O jednání bez své přítomnosti požádala i trojice osob považovaných za hlavní postavy případu: vedle Ratha ještě manželé Kateřina a Petr Kottovi. Této trojici aktérů krajský soud před dvěma roky a dvěma měsíci nepravomocně zpřísnil tresty odnětí svobody vyměřené v rámci první větve případu shodně na osm let (a zvýšil i uložené tresty peněžité: Rathovi na 18 milionů korun a Kottovým každému na dvacet). Společné mají i to, že po zadržení pobývali delší dobu ve vazbě a poté, co rozsudky z první větve kauzy nabyly právní moci, skončili za mřížemi znovu: ve výkonu trestu. Všichni jsou nyní na svobodě, když po odpykání části trestu byli propuštěni na podmínku; naposledy Rath letos v lednu.