/FOTO, VIDEO/ Nejdříve v Dolních Měcholupech uvařili pervitin, pak přejeli na Kolísko, aby ho předali svým zákazníkům. Tak fungoval obchod dealerů drog, které nyní v rámci akce s názvem Denal dopadli kolínští kriminalisté.

Při domovní prohlídce policie objevila plně zařízenou varnu, zásobu léků a chemikálií i tři čtvrtě kilogramu pervitinu. | Foto: Policie ČR

Kriminalisté spolu s kolegy ze zásahové jednotky zadrželi celkem čtyři osoby, jednu ženu a tři muže. Mluvčí středočeské policie Michaela Richterová informovala, že tři z této čtveřice, devětadvacetiletá žena a dva muži ve věku 46 a 49 let, vyráběli v Dolních Měcholupech pervitin.

„Společně si opatřili léčiva, různé chemikálie a veškeré potřebné předměty pro výrobu pervitinu. Kromě výroby trojice tuto drogu dále distribuovala několika svým odběratelům. Čtvrtý zadržený, devětačtyřicetiletý muž, pervitin ,pouze’ prodával,“ shrnula Michaela Richterová s tím, že k předávkám drog docházelo na nádraží v Českém Brodě, ale i na dalších jiných místech na Kolínsku.

Zdroj: Youtube

Při domovní prohlídce policisté objevili zařízenou varnu, zásoby léků s obsahem efedrinu či pseudoefedrinu a různé chemikálie. „Našli také téměř tři čtvrtě kilogramu pervitinu. A navíc čtyři motocykly, které byly kradené,“ doplnila mluvčí.

Proti čtveřici již policie zahájila trestní stíhání, přičemž tři z nich obvinila ze spáchání zvlášť závažného zločinu nedovolené výroby a jiného nakládání s omamnými a psychotropními látkami a s jedy spáchaného ve spolupachatelství. „Z těchto tří obviněných je šestačtyřicetiletý muž stíhán vazebně, jelikož byl v posledních třech letech za drogovou trestnou činnost odsouzen. Zbylí dva jsou stíháni na svobodě,“ upozornila Richterová.

Tři krádeže za měsíc. Recidivista si nedal říct. Hrozí mu i několik let vězení

Všem třem hrozí odnětí svobody na dva roky až deset let. Do vězení může jít i čtvrtý dealer. Ten čelí obvinění z trestného činu nedovolené výroby a jiného nakládání s omamnými a psychotropními látkami a s jedy, přičemž u něj je ve hře trest odnětí svobody v délce od jednoho roku do pěti let.