Zákaz řízení ho nezastavil. Muž projížděl Kolínem pod vlivem drog

Jízda po Kolíně, která skončila policejní kontrolou, může přivést sedmatřicetiletého muže i na několik let do vězení. Řidič byl totiž vlivem drog. A to nebyl jeho jediný prohřešek.

Ilustrační foto | Foto: Foto: Deník