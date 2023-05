/FOTO, VIDEO/ V posledních týdnech se na sociálních sítích v kolínských skupinách šíří příspěvky o poničených či vykradených automobilech. Policie však vyzývá ke klidu: Kolínsko se statisticky jiným okresům nevymyká.

Od začátku dubna bylo na Kolínsku hlášených devět vykradených vozů, přičemž sedm z nich přímo v Kolíně. Podle policejní mluvčí Michaely Richterové však nejde o nadprůměrný údaj. „Kolín a jeho okolí se momentálně ohledně hlášených trestných činů spáchaných na automobilech podobá okolním okresům. Většinou je škoda na nedovoleném vniknutí do vozu vyšší než samotná hodnota odcizené věci, kterou si pachatel odnesl,“ řekla.

Najdou se ale i výjimky, jako třeba případ vykradeného Fordu Transit v Ovčárecké ulici. Tam šel pachatel (či pachatelé) zřejmě najisto, jelikož se z dodávky ztratilo stavební nářadí v hodnotě přesahující 110 tisíc korun. „V ještě jednom z vozů byla škoda téměř 30 tisíc, jinak nepřesáhla 10 tisíc. Všechny případy jsou zatím v šetření, ale je to těžké. Často se stává, že známe pachatele, ale nejsou proti němu žádné důkazy,“ sdělila Michaela Richterová.

Nejčastější lokalita se určit nedá

Případy vykrádání či ničení aut se objevily na různých místech Kolína, avšak v žádné lokalitě nebyl nahlášen více než jeden případ. Může to být však i tím, že někteří lidé událost policii nehlásí. Naznačuje to třeba facebookový příspěvek Tomáše Peľáka. „Pokud někdo uvidíte blbce, co lidem ničí okna u aut, ozvěte se. Mně to za tu tisícovku nestojí hlásit, ale pokud nás bude víc, tak to smysl má,“ napsal. Případ, na který odkazoval, se měl stát 19. května, pravděpodobně v nočních hodinách v ulici 5. května.

Poničení automobilu je přitom snad ještě méně pochopitelným činem než samotné vykradení, jelikož tím dotyčný pachatel nezíská absolutně nic. „Většinou se jedná buď a opilé nebo frustrované občany, kteří si vybijí svou zlost. V případě vykrádání je profil pachatele jednoduchý. Většinou se jedná o nezaměstnanou osobu, navíc často užívající návykové látky,“ konstatovala policejní mluvčí.

Zabránit vykradení auta není podle policie jednoduché. Dobré je však parkovat v ulicích, které jsou pod dohledem městského kamerového systému a samozřejmě ve voze nic nenechávat. „Pokud je možnost parkovat na oploceném pozemku, je to ideální varianta. Pokud však parkujete na ulici bez kamer, pachatel se dohledává složitě. Doporučuji nezanechávat uvnitř nic cenného, co by případného zloděje mohlo zaujmout,“ podotkla Richterová.