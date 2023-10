Scéna jako z filmu: Muž ujížděl policii, naboural a utekl do lesa. Našel ho pes

/VIDEO/ Sedmadvacetiletý muž sedl za volant pod vlivem drog - a navíc bez řidičského průkazu. Všimla si ho policejní hlídka. S tou se on však rozhodně nechtěl střetnout. A to za každou cenu. Nejdříve hlídce ujížděl, pak naboural, nechal auto autem a utekl do lesa. Ačkoliv se schovával na různých místech, policii, která povolala vrtulník i psovoda, nakonec neunikl.

Policejní pes. Ilustrační foto | Foto: Deník/Zdeněk Vysloužil