Policie navrhla odložit trestní oznámení na bývalého kolínského starostu

Policisté mohli konstatovat, že muž je nyní podezřelý z krádeže. Není v podobné pozici poprvé. „V posledních třech letech už byl za takové jednání odsouzen,“ uvedla Richterová. Nezmiňuje to náhodou. Tahle souvislost je v případě uznání viny důležitá pro rozhodování o výši trestu. Právě proto je nyní ve hře trest odnětí svobody v trvání od půl roku do tří let.