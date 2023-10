/VIDEO/ Mincovníky parkovacích automatů, automyčky, automaty veřejných toalet i výdejní boxy přepravních společností. Takové cíle si v uplynulých měsících v Kolíně a Českém Brodě vybíral jednačtyřicetiletý zloděj. Policii však nakonec neunikl a nyní mu hrozí i několik let vězení.

Zadržení pachatele, pouta. Ilustrační foto. | Foto: Deník/Martin Divíšek

Jednačtyřicetiletý muž zaměstnával policisty v Kolíně i Českém Brodě v době od července do září. Postupně mu si připsal téměř dvě desítky případů. Mluvčí středočeské policie Michaela Richterová uvedla, že muž si vybíral v obou městech podobné cíle.

Zdroj: Youtube

„V Kolíně měl na svědomí několik vloupání, konkrétně do mincovníků parkovacího automatu, automyčky, vysavače a do schránek přepravních společností. V Českém Brodě tomu bylo obdobně. Tam se taktéž vloupal do mincovníků automyčky, vysavače a do automatů veřejných toalet,“ potvrdila s tím, že kromě toho zloděj několikrát odcizil potraviny a hygienické potřeby v prodejnách a také jízdní kolo, kterým se dopravoval na místa páchání trestného činu. „Svým jednáním způsobil celkovou škodu přesahující 100 tisíc korun,“ doplnila mluvčí.

Muž skončil ve vazební věznici. Čelí podezření ze spáchání dvou pokračujících trestných činů, a to krádeže a poškození cizí věci. „Vzhledem k tomu, že byl za obdobné skutky v posledních třech letech odsouzen, hrozí mu až tříletý pobyt za mřížemi,“ dodala Michaela Richterová.