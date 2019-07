Naposledy se to potvrdilo ve Zdibech na Praze-východ během uplynulého víkendu; v sobotu někdy časně ráno. Jen pár hodin stačilo zatím neznámému pachateli, aby se postaral o to, že několik kol v celkové hodnotě 80 tisíc korun změnilo vlastníka, informovala ve čtvrtek mluvčí územního odboru středočeské policie pro Prahu-venkov: Východ Eva Hašlová. „Majitel zaparkoval své auto v noci před ubytovacím zařízením, přičemž na nosiči přimontovaném k vozu nechal také uzamčená kola. Ráno, po několika hodinách spánku, zjistil, že mu kola někdo odcizil,“ konstatovala.

Před měsícem přitom Marcela Pučelíková z berounské policie informovala o jiném případu, který se odehrál podle podobného scénáře. Jen místo bylo jiné: Všenory na Praze-západ. A k tomu, aby odnesl dámské kolo ze střešního nosiče na zaparkovaném autě, měl 15. června jakýsi nenechavec příležitost někdy v době od 0.30 do osmé ranní. I v tomto případě s „překonáním“ nosiče, jak uvedla Pučelíková, neměl zloděj problém.

Policie varuje, že kola je před zloději třeba chránit, ať jsou kdekoli. Využití bezpečnostního systému nebo uložení pod zámkem je potřebné třeba i na vlastním pozemku. Riziko krádeže totiž zdaleka nehrozí jen při zastavení na ulici. „Zajištění pomocí zabezpečovacího systému je třeba využít i při ukládání kola do sklepní kóje a na balkony,“ připomněla ve čtvrtek Hašlová. Zdůraznila současně, že v případě ukládání kol do společných prostor domu je třeba dbát na uzavírání vstupních dveří do objektu, ale i do společných prostor, kde jsou kola uskladněna. „A i zde využijte bezpečnostní stojan nebo systém,“ radí Hašlová.