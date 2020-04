Případ si na místě převzali krajští kriminalisté, kteří po provedení základních úkonů ženu umístili do policejní cely. Následujícího dne jí předali usnesení o zahájení trestního stíhání pro zvlášť závažný zločin vraždy.

„V rámci vyšetřování budou kriminalisté zjišťovat veškeré okolnosti a pohnutky, které ženu k tomuto jednání vedly. Kuchyňský nůž, který měla obviněná třiatřicetiletá žena k usmrcení partnera použít, kriminalisté zajistili jako důkazní materiál,“ uvedla Vlasta Suchánková.

K události došlo v neděli 19. dubna před desátou hodinou večer. Policisté i posádka zdravotnické záchranné služby resuscitovali muže, bohužel ale přes veškerou lékařskou pomoc přímo v bytě zemřel.

V případě uznání viny ze zločinu vraždy by mohlo být u soudu ve hře uložení trestu odnětí svobody v rozpětí od 10 do 18 let. Pokud ovšem bude vypracována obžaloba a její projednávání doputuje až do jednací síně, hlavní líčení by nebylo u soudu v Kolíně, ale v Praze: u středočeského krajského soudu.