Prozatím ji však eskorta odvedla zpět do vazební cely. Středeční verdikt není pravomocný. Obžaloba i obhajoba si ponechaly lhůtu na možné podání odvolání poté, co obdrží písemné provedení rozsudku s jeho podrobným odůvodněním.

Rozhodnutím o uložení trestu na samé spodní hranici zákonné sazby, nabízející za úmyslné usmrcení jiné osoby pro pobyt za mřížemi možné rozpětí od 10 do 18 let (pokud v případu nefigurují další přitěžující okolnosti) soudkyně Chrdleová udělala tečku za prvoinstančním projednáním skutku, který se odehrál v panelákové garsonce v Jateční ulici v Kolíně loni 19. dubna. Hádka s o deset let starším partnerem, na níž se podílel alkohol, přerostla v potyčku – a zhruba čtvrt hodiny před desátou večer tekla krev.

Co se stalo, bylo kriminalistům vyšetřujícím dokonanou vraždu zřejmé od samého počátku – stejně jako to, kdo má čin na svědomí. Marie K. popadla kuchyňský nůž s bezmála 20centimetrovou čepelí – a partnera bodla do levého ramene. Protože čepel přeťala pažní tepnu i žílu, bylo v tom okamžiku o mužově životě rozhodnuto. Zraněný vykrvácel; přivolaní záchranáři už mu nemohli pomoci. Oživovací pokusy byly marné.

Partnerovi zasadila deset ran nožem

Hodně podobné okolnosti vraždy v domácím prostředí – a to rovněž na Kolínsku – probíral jiný senát krajského soudu také před týdnem. V tomto případě se 55letá Jiřina M. přiznala k použití nože v Palackého ulici v Českém Brodě, kde v sídlištním bytě bodla o sedm let staršího partnera. Události s tragickým koncem, k níž došlo loni v adventním čase, 19. prosince po 19. hodině, také předcházely popíjení, hádka a strkanice. Jen nůž, který žena sebrala z kuchyňské linky, měl čepel dlouhou 14 centimetrů – a smrtící bodnutí směřovalo do zad. Vzhledem k poranění aorty už jakákoli pomoc nemohla nic změnit. Napadenému Jiřina M. zasadila ještě dalších devět bodných ran; převážně do oblasti ramen.

Trestní senát Petra France jí s ohledem na okolnosti i osobu poškozeného, který v minulosti obžalovanou napadal, přičemž byli opakovaně voláni policisté, vyměřil trest pod spodní hranicí zákonné sazby: v trvání devíti let. Také se zařazením do věznice s ostrahou, kde však ani tato žena zatím nepobývá; i ona se vrátila do vazby. Také tento rozsudek totiž není v právní moci: státní zástupkyně podala odvolání hned po jeho vynesení.