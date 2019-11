Drama jako z filmu? Zprávy o útoku mačetou se nepotvrdily

Znělo to jako popis scény z akčního filmu. Dva muži měli svůj spor řešit téměř doslova na ostří nože. Nakonec to ale bylo jinak: zkazky o tom, že sousedská rozepře v Plaňanech přerostla v to, že se najednou místo sevřené pěsti objevila v potyčce mačeta, se ale nepotvrdily.

Ilustrační foto. | Foto: DENÍK/Milan Kilián