Následky večerního konfliktu byly loni 7. září tragické: jednoho muže dopravili záchranáři do nemocnice s bodnořeznými poraněními ruky a nohy, další zemřel na místě.

Vazebně stíhaný obžalovaný nepopírá, že to byl on, kdo se během rvaček pod vlivem alkoholu chopil nožů. Odmítá ale, že by chtěl někomu ublížit; trvá na tom, že na ubytovně zahraničních dělníků jen chtěl sebe a spolubydlícího bránit před surovým útokem ještě opilejších krajanů. Ti prý popíjení holdovali už přes den; on se spolubydlícím se přidali po návratu z práce. Záhy se však vztahy mezi nepálskými mladíky, jimž bylo od 22 do 23 let, vyostřily – a došlo na potyčky, jež se odehrávaly na pokoji ubytovny i na chodbě.

Sagar N. tvrdí, že nože se na scéně objevily až ve chvíli, kdy jeden z protivníků doprovodil výhrůžky tím, že jeho spolubydlícímu rozbil o hlavu prázdnou láhev. On prý reagoval tak, že tohoto muže nožem poranil. Zemřel až další z kumpánů, který kamarádovi přišel na pomoc. Oba nezranění muži následně z místa činu utekli; vypátrat se je policistům podařilo ještě během noci za pomoci vrtulníku s termovizí. Cizinci se skrývali v polích nedaleko ubytovny.

Verdikt, který předsedkyně senátu Naděžda Bittnerová vynesla ve čtvrtek odpoledne, není pravomocný – a věcí se ještě bude zabývat Vrchní soud v Praze. Souzený cizinec se odvolal hned na místě, státní zástupkyně si k případnému podání odvolání ponechala lhůtu na rozmyšlenou.