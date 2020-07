Bývalý Rathův poradce má jít za krácení daní na 6 let do vězení

Bývalý investiční náměstek středočeských krajských nemocnic Filip Bušina má jít za údajné daňové úniky na šest let do vězení. Měl by také zaplatit 10,5 milionu korun jako peněžitý trest. Rozhodl o tom dnes středočeský krajský soud.

Filip Bušina u Krajského soudu v Praze v roce 2014. | Foto: DENÍK/Milan Holakovský