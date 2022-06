Žádost o propuštění se projednávala v Jablonci proto, že Biederman si odpykává trest v jablonecké Věznici Rýnovice. Řízení se odehrávalo formou videokonference, kdy odsouzený se svým obhájcem seděl ve věznici a signál byl přenášen do soudní síně.

Podle posudku znalce Karla Humhala z oboru psychologie je u Biedermana zvýšené riziko recidivy a úplné resocializaci brání psychické poruchy a také roztroušená skleróza, kterou podle něj prokazatelně trpí. Podobně dopadl už předchozí posudek z psychiatrie. Odsouzený naléhal na soud, aby vzhledem k tomu, že mu byla diagnostikována roztroušená skleróza, byl povolen ještě posudek z neurologie. To ale jablonecký soud v čele se soudkyní Alenou Štěpánovou odmítl. „Vypracování dalšího posudku soud odmítl, jeho vypracování považuje za nadbytečný,“ popsala Štěpánová.

Sériový vrah Biederman chce na svobodu. Ve vsi, kde žil, na něj stále vzpomínají

V závěrečné řeči před poradou a rozhodnutím soudu se Biederman pozastavil nad tím, že ve vězení strávil už 26 let. „Když jsem páchal trestnou činnost, byl jsem mladý idiot. Nechal jsem se strhnout špatnou partou. Nebyl jsem iniciátorem vražd, i proto jsem po dopadení podal spontánní výpověď,“ připomněl události, ke kterým došlo v 90. letech minulého století.

Poukázal i na to, že mu byla diagnostikována vážná choroba. To jako polehčující okolnost soud nevzal v úvahu. „Ze zdravotních důvodů může podle zákona žádat o přerušení výkonu trestu, ale důvod pro podmíněné propuštění to není,“ vysvětlil státní zástupce Jaroslav Kodejš.

Ten navrhoval, aby soud žádost zamítl. „Z věznice soud obdržel četné negativní poznatky a zároveň nelze predikovat řádné vedení života na svobodě. Podle znaleckých posudků je míra recidivy poměrně vysoká. Trpí poruchou osobnosti a má tendence ospravedlňovat své jednání, bagatelizovat tu trestnou činnost,“ doplnil Kodejš.

Korupční kauzu, v níž figuruje i hejtman Půta, opět řeší liberecký soud

Soud dospěl k názoru, že podmínky pro propuštění splněny nebyly. „Při tom vyšel ze závěrů znaleckých posudků z oborů psychiatrie a psychologie, a dále pak i ze zprávy věznice,“ doplnil mluvčí Okresního soudu v Jablonci Jaroslav Kneř.

Podle zprávy z věznice se totiž snažit tvořit nátlak na to, aby nebyl na pracovišti s dalším vězněm, kterého označil Biederman za problémového. Vedení věznice na protest poslal dopisem stravenku s tím, že bude držet hladovku. Soud zároveň konstatoval, že Biederman sice nebyl ve věznici nikdy kázeňsky trestán, zároveň ale nebyl ani odměňován. „Ve věznici neprokázal zlepšení. Za dobu, kterou strávil ve věznici by měl být dáván za vzor, což se nestalo,“ doplnil Kodejš.

Oto Biederman

• Narozen 5. srpna 1973 v Brandýse nad Labem, jeho rodina se však brzy přestěhovala do Tlustovous (dnes část obce Tuklaty) na Kolínsku.

• V letech 1993 až 1995 byl členem takzvaného Kolínského gangu, přičemž zavraždil pět lidí.

• První vraždu spáchal Biederman v noci ze 6. na 7. července 1993 při loupeži tržeb z obchodního domu Krone v Praze. Tehdy napadl vrátného Josefa Dovhaniče tonfou. Na zemi ho poté společně s Jiřím Šťastným škrtili lankem a nakonec ubodali nožem a jehlicí.

• Druhá vražda se stala 1. června 1995. Na osamocené parkoviště odvezli podnikatele Martina Srba, když předpokládali, že u sebe bude mít větší hotovost a klíček od trezoru, kde měl přechovávat velkou sumu peněz. Jakmile Srb vystoupil z vozu, Biederman k němu přistoupil a zastřelil ho dvěma ranami do srdce a hlavy. Vražda jim vynesla jen 7 tisíc korun, které měl zavražděný u sebe, k penězům v trezoru se nedostali.

• Třetí vražda stála život zaměstnance čerpací stanice v Praze Zdeňka Langera. Při loupeži ho Biederman střelil do hlavy.

• Čtvrtá vražda se stala přímo v domově Oto Biedermana, jednalo se o jeho někdejšího spolupachatele Jaroslava Pavlíčka. Biederman ho pozval k sobě do pokoje a usadil ho na gauč. Poté otevřel šatní skříň, ze které vyndal samopal a Pavlíčka šestkrát střelil. Protože mu připadalo, že se Pavlíček ještě hýbe, bodl ho do srdce dýkou.

• Poslední vraždu spáchal Biederman na objednávku. Skupina litvínovských podnikatelů se rozhodla kvůli dluhu dva miliony korun potrestat další dva společníky a rozhodli se jednoho z nich nechat zavraždit. Volba padla na Kolínský gang. Podnikatele Tomáše Bleiera vylákali do hotelu. Když Bleier vstal a přistoupil k oknu, chytil ho Biederman zezadu za ústa a bodl dýkou do břicha. Když se Bleier sesunul na zem, bodl ho i s komplicem Miroslavem Karnošem ještě několikrát do krku a hrudníku. Mrtvého okradli, zastlali do postele, pokoj zamkli a v zámku zlomili klíč.

• Gang byl dopaden na základě svědectví několika náhodných svědků posledního případu vraždy. Po seznámení se s výpověďmi ostatních členů gangu se Biederman rozhodl odhalit pravdu nejen o likvidaci Bleiera, ale i o všech předcházejících vraždách.

• Za svůj podíl na zločinech Kolínského gangu byli v letech 1998 a 1999 odsouzeni: Jiří Šťastný - 12,5 roku, Roman Procházka - 13 let, Miroslav Karnoš - 13,5 roku, Milan Chládek - 18 let (po odvolání), Ivan Vrábel - 24,5 roku (po odvolání), Oto Biederman - doživotí (po odvolání).