Obžaloba uvádí, že expremiér Babiš zajistil na přelomu let 2007 a 2008 vyvedení společnosti Farma Čapí hnízdo ze svého holdingu Agrofert a prodej akcií svým dětem a partnerce. Podle obžaloby to udělal proto, aby farma zdánlivě splňovala podmínky pro získání padesátimilionové dotace pro malé a střední podniky.

K závěru, že na listině o převodu akcií s určitou mírou pravděpodobnosti není podpis Babiše mladšího, dospěl i písmoznalec. Syn dnes u pražského městského soudu uvedl, že v letech 2007 až 2010 studoval na Floridě a Česko navštěvoval jen na Vánoce. Až rok či rok a půl po svém návratu ze Spojených států podepsal nějakou listinu, a to za přítomnosti finanční ředitelky Agrofertu Petry Procházkové. Není si jistý, zda u podpisu nebyla i jeho sestra Adriana Bobeková.

Soud s Babišem: Kvůli Čapímu hnízdu jsem necítil žádný nátlak, tvrdí Bendl

„Paní Procházková mi k tomu nic bližšího neřekla,“ vypověděl. Dodal, že tento zhruba dvacetistránkový dokument nečetl celý, protože obsahoval malá písmena či finanční výkazy. Podepsal několik listů, pět nebo šest. Na dotaz soudce doplnil, že nemá ponětí, o jaký typ smlouvy šlo. O tom, že by měl být akcionářem Čapího hnízda, nevěděl, řekl.

Bílým koněm i bláznem

V období, kdy došlo k převodu akcií, byla v USA podle policie opakovaně použita platební karta Babiše mladšího. Na dotaz státního zástupce, zda ji někomu půjčoval, odpověděl, že ani jednou. Zároveň odmítl, že by někomu tehdy udělil plnou moc ke svému zastupování. „To by musel být falešný podpis,“ podotkl.

Pokračoval tím, že v areálu Čapího hnízda byl mnohokrát, zval ho tam jeho otec už v době, kdy to byla ruina. „Otec říkal, že to kupuje,“ řekl. Poznamenal, že jedna budova v areálu je vyhrazena pro otce a jeho blízké.

K budově soudu v centru Prahy dorazil Babišův syn sám a pěšky. Čekaly na něj desítky fotografů, kameramanů i píšících novinářů. Zopakoval před nimi, že otec z něj udělal nejen bílého koně, ale i blázna. Popřel také otcovo tvrzení, že má psychické problémy. Doplnil, že to, že se přišel osobně obhájit, je pro něj výhra.

ČTK řekl, že obavy o svou bezpečnost nemá. Zdůvodnil to tím, že kdyby se mu něco stalo, byla by to pro jeho otce - „poté, co udělal v roce 2017 tu blbost s Krymem“ - sebevražda. Narážel na své předchozí tvrzení, že ho otec nechal unést na Krym, aby mu zabránil podat svědectví ohledně převodu akcií Farmy Čapí hnízdo.

Expremiér se k soudu nedostavil

Babiš starší předem avizoval, že na synovu výpověď se nedostaví, což dodržel. Verzi svého syna dlouhodobě odmítá. Tvrdí, že jeho potomek trpí schizofrenií, že není způsobilý vypovídat před soudem a že ho zneužili novináři. Syn dnes popřel, že by se otci snažil uškodit. „Na narcistické chování rodiče jsem byl zvyklý, neměl jsem s tím problém do roku 2015. V současné době nemám s mým otcem žádný vztah, nekomunikujeme. Pocity k němu nemám negativní, ani pozitivní,“ popsal.

Babišův syn je jediným členem expremiérovy rodiny, který se v kauze Čapího hnízda rozhodl vypovídat. U Babišovy manželky Moniky, jejího bratra Martina Herodese a expremiérovy dcery Bobekové musel soud použít jejich stručné výpovědi z přípravného řízení.

Babiš junior původně v kauze dotačního podvodu rovněž čelil obvinění, stejně jako další členové expremiérovy rodiny. Policie ale tato stíhání zastavila s tím, že skutek nebyl trestným činem. Babiš mladší se na policisty obrátil v lednu 2018 kvůli své cestě na Krym. Policie věc prověřovala pro podezření ze zavlečení a z omezování osobní svobody, věc ale dvakrát odložili s odůvodněním, že nešlo o trestný čin ani přestupek.

Faltýnek: Babišovi se nevyplatilo kvůli dotaci na Čapí hnízdo páchat podvod

Podle synovy verze ho na Krym odvezl manžel lékařky Dity Protopopové, která vypracovala posudek o jeho duševním stavu a která dříve byla poradkyní jeho otce na ministerstvu financí.

„Můj otec znásilnil moje základní lidská práva. Použil k tomu zaměstnance s ruským občanstvím a s kriminální historií a přinutil mě odejít z Česka,“ uvedl u soudu.

Správná diagnóza?

Posudek Protopopové měl podle médií pomoci Babišovu synovi vyhnout se ze zdravotních důvodů stíhání v kauze Čapí hnízdo. Protopopová si stojí za tím, že stanovila správnou diagnózu. Babiš mladší k tomu dnes řekl, že s diagnózou schizofrenie nesouhlasí a že je ochotný podrobit se případnému znaleckému zkoumání.

Hlavní líčení bude pokračovat koncem září, soudce na čtyři dny naplánoval výslech řady dalších svědků včetně Procházkové z Agrofertu. Babišovi a někdejší místopředsedkyni Farmy Čapí hnízdo Janě Nagyové hrozí pět až deset let vězení.