Drsnou rvačkou školáků, ke které došlo v minulých dnech nedaleko obchodního centra Futurum v Kolíně, řeší policie. „Policisté se případem zabývají, ale vzhledem k věku zúčastněných nebudeme poskytovat bližší informace,“ potvrdila mluvčí Martina Fejfarová.

Ilustrační foto. | Foto: DENÍK/Eva Kořínková

Případ se dostal do povědomí veřejnosti prostřednictvím videa, které pořídil jeden z přihlížejících a umístil ho do svého příběhu na facebooku. Na záznamu je vidět školák, který surově bije druhého chlapce a mlátí do něj i poté, co napadený už leží na zemi bez náznaku toho, že by se byl schopný bránit.