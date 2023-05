S postupujícím jarem se objevuje i spousta plevele, který zaplavuje vaši zahradu. Není to však důvod k zoufání! Naučte se brát plevel jako chutnou a zdravou přísadu do salátů, která pročistí ledviny, dodá tělu vitaminy potřebné k boji s jarní únavou a pomůže vám zhubnout pár kilogramů.

Naučte se dívat na plevel z jiného úhlu | Foto: Shutterstock, Wikimedia Common/Kévin Feltrin, CC BY 4.0

Konečně roste plevel! Ano, myslíme to vážně. Vaše babičky by si při představě hodin proklečených u záhonku možná ťukaly na čelo, ale zřejmě nevěděly to, co dnes víme my. Jakmile totiž zjistíte, co všechno plevel dokáže udělat pro vaše zdraví, vezmete jej na milost a budete se z něj radovat stejně jako z bujně rostoucích bylinek nebo políčka s jahodami či rajčaty.

Jaké bylinky lze jíst:

Neustále se snažíte přijít na to, jak do svého jídelníčku zařadit více vitaminů, aby vám rostly pevnější vlasy a nehty, aby byla vaše pokožka dlouho mladistvá, abyste zahnali jarní únavu či pročistili tělo od volných radikálů. A tak nakupujete béčko, céčko, áčko, betakaroten či multivitaminové tablety a další doplňky stravy.

Přitom vše, co potřebujete, se právě probouzí na vaší zahradě. Ano, mluvíme o plevelu, na který bychom měli začít nahlížet trochu jinak. Říkejme mu třeba plané jedlé bylinky.

„Některé plevelné bylinky pro nás mohou být cennou potravou, ba dokonce tou nejpřirozenější, která roste všude kolem nás. Dáme-li jim prostor a zařadíme je do jídelníčku, brzy zjistíme, že máme více energie, cítíme se zdravější a je nám lépe i po duševní stránce,“ tvrdí na svém webu bylinkářka Linda Mahelová.

Ovšem vydat se na zahradu a začít trhat vše, co vám přijde pod ruku, bylinkářka rozhodně nedoporučuje. Obzvlášť pokud jste doposud na podobný typ stravování nebyli zvyklí. Proto chcete-li plevel do svého jídelníčku zařadit, jděte na to postupně a hlavně vnímejte své tělo, zda mu to činí dobře či nikoliv. Některé plevele mají totiž skutečně velkou sílu.

O tom, že můžete jíst pampelišku a sedmikrásku, jste už dozajista slyšeli. Možná si dokonce děláte výborný pampeliškový med a sedmikrásky pravidelně přidáváte do salátu. Skvělé! Ale proč zůstat jen u těchto dvou plevelných bylinek, když vaše zahrada jich nabízí daleko více?

Kozlíček polní

Obzvlášť po dlouhé zimě je tělo poměrně slabé a postrádá celou škálu vitaminů a minerálů. A právě jedlé plevele jsou skvělým a přirozeným doplňkem stravy, který je může do těla dodat.

Příkladem může být kozlíček polní, který je podle webu Kytky k jídlu dokonce tou nejlepší jarní salátovou bylinou vůbec. Jeho listy můžete použít jako základní surovinu pro výrobu svěžího salátu, a to ve stejném množství jako například hlávkový či ledový salát. Skvěle vám zachutná v kombinaci s kteroukoliv zeleninou, ale nejlepší je s mrkví. Výborný je doplněný o lehčí zálivku s citronem, ale použít jej lze i jako ozdobu na jakékoliv hlavní jídlo.

Kozlíček polní se skvěle hodí do salátůZdroj: Wikimedia Commons, Kévin Feltrin, CC BY 4.0

Kokoška pastuší tobolka

Kokoška pastuší tobolka je neprávem považována za obtížný plevel, kterého se lze jen těžko zbavit. Přitom jde o velmi cennou léčivou rostlinu, kterou lze sníst od kořenů až po květ. Kořeny lze jíst samostatně i syrové a lístky i s květy jsou vhodné jako doplněk zeleninových salátů.

„Nedoporučuje se však jíst tobolku ve větším množství, jelikož může dojít k otravě a tvorbě krevních sraženin. Jíst by ji neměly těhotné ženy, jelikož bylina vyvolává stahy dělohy,“ upozorňuje na webu Bylinky pro všechny doktor Zbyněk Mlčoch.

Ptačinec prostřední

Ptačinec prostřední neboli ptačinec žabinec je v zahradách nevítaným hostem. Vyskytuje se velice hojně, a to jak v bylinkových a okrasných, tak i zeleninových záhonech. Patří k odolným plevelům, které rostou rychle a zahradník se jich těžko zbavuje. Když ale víte, proč květ s natí sbírat, jeho přítomnost na zahrádce uvítáte.

„Pokud se rozhodnete ptačinec sbírat a udělat si z něj salát, ideální je nasbírat ještě nevykvetlé rostlinky. Jsou totiž mnohem chutnější než ty, které již kvetou či odkvétají,“ radí web Bylinky Info.

V kuchyni má ptačinec velké využití. Hodí se nejen do salátů, ale i do polévek nebo jej můžete použít jako alternativu k přípravě špenátu. Nedoporučuje se však příliš dlouhá tepelná úprava, aby nepřišel o vitaminy a další cenné látky. Skvěle chutná i nakrájený nadrobno na chlebu s máslem.

A proč ho jíst? Obsahuje řadu vitaminů skupiny A, B, C, ale i mnoho minerálních látek jako například železo, zinek, draslík či selen. Má také blahodárný vliv na pokožku a odvar z něj pomáhá s odkašláváním či při revmatických obtížích, jak tvrdí web Jíme jinak.

Rozrazil rezekvítek – bouřka

Znáte tuto plevelnou kytičku, lidově zvanou hromničník, která roste téměř všude včetně našich trávníků v zahradách? Možná se vám natolik líbí, že ji v zahrádce záměrně necháváte, nebo ji netrháte kvůli pověře, že se zhorší počasí a začne pršet.

Pokud však chcete okusit jeho sílu, bez obav si rozrazil rezekvítek natrhejte. Není potřeba jej nijak dál upravovat, dá se konzumovat přímo. „Sbíráme kvetoucí nať, která snižuje hladinu cholesterolu v krvi, má příznivé účinky na pokožku i průdušky a posiluje nervy,“ vysvětluje doktor Mlčoch. Jen si dejte pozor, abyste jej nezaměnili s pomněnkou.

Rozrazil rezekvítek neboli bouřka se sbírá především pro květyZdroj: Wikimedia Commons, Algirdas, CC BY-SA 3.0

Bršlice kozí noha

Bylina, která z jara doslova zaplaví některé kouty našich zahrad, ale i parky a louky, je skutečným projevem toho, jak o nás příroda pečuje. Plevelnou rostlinu, které se z jara donekonečna snažíme zbavovat, přitom můžeme využít mnohem lepším způsobem. Její chuť je navíc velmi příjemně aromatická, takže ji lze přirovnat k petrželi nebo celeru.

Oddenky lze využít jako bylinky do polévek, ale můžete jimi zpestřit i chuť pomazánek či salátů. „Ze čtyř hrstí bršlicových listů, 150 mililitrů olivového leje, dvou stroužků česneku, piniových oříšků, slunečnicových semínek a špetky soli jde udělat i vynikající pesto,“ sdílí Natálie Hrubá recept na webu Vegmania. Stačí vše rozmixovat a chutná přísada do salátů či těstovin je na světě.

Nejvíce vitaminů obsahují plevele časně z jara, a navíc mají narašené rostliny svěží a příjemně lehkou chuť.

Proto až příště poběžíte pro sekačku na trávu hned ve chvíli, kdy váš trávník povyroste nad vámi stanovenou hranici, zkuste si raději dát nohy na stůl a ještě týden počkat. Bylinkářka Linda Mahelová říká: „Tím, že trávu sekáte příliš často, se ochuzujete o dary přírody v podobě jedlých rostlin a plevelů, které mohou vaši stravu jen a jen obohatit.“

Nikdy však nesbírejte takové rostliny, u kterých si nejste dostatečně jistí, zda se na talíř hodí nebo ne. A naučte se vnímat heslo: čím víc plevele v zahradě, tím lépe.