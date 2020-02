„Bolest mě probudila uprostřed noci, kdy jsem vypila snad polovinu lahve s mlékem, abych nějak uhasila pálení žáhy nebo co to bylo. Zároveň mě bolel žaludek a střídavě mě v něm bodalo, a pak se mi chtělo zvracet. Hned ráno jsem si dělala těhotenský test, i když jsem si byla téměř jistá, že pozitivní být nemůže, a taky že nebyl. Když jsem se o týden později zhroutila v pražském metru, kdy jsem bolestí v žaludku zničehonic vykřikla, zeptala se mě nějaká starší paní, zda jsem v pořádku, a mně bylo jasné, že musím k doktorovi," začíná vyprávění Markéta.

V nemocnici se dozvěděla, že nejspíše trpí vředy. "Musela jsem podstoupit krevní testy, během kterých se zjišťovalo, jestli vředy způsobila bakterie Helicobacter pylori, což se nakonec potvrdilo, a stejně tak jsem byla na gastroskopickém vyšetření, kdy mi do žaludku zavedli ústy tenkou trubičku. Kromě standardní léčby, která zahrnovala antibiotika v kombinaci s blokátory protonové pumpy, jsem musela upravit jídelníček," vzpomíná Markéta.

* Bakterie Helicobacter pylori se vyskytuje přibližně u 30–40 % lidí v České republice.

* Výskyt žaludečních vředů je u mužů i u žen zhruba stejný.

* Každý desátý Čech jednou za život prodělá žaludeční vředy.

* V roce 2017 bylo v nemocnicích s žaludečním vředem hospitalizováno 2935 osob.

"Chvíli mi trvalo přijít na to, co můžu sníst. Když jsem si vybrala špatně, zdálo se, že mi shoří žaludek, pokud jsem zvolila jídlo, které mu vyhovovalo, byla jsem odměněna krásným pocitem sytosti bez jakékoli bolesti. Do chvíle, než jsem zase měla hlad. Pak znovu začínala „hra“, po čem mi snad nebude blbě. Zkoušela jsem taky nejíst, ale prázdný žaludek je snad ještě bolestivější, takže mě tyhle pokusy rychle přešly," popisuje Markéta.

Gastroenterologové jí obecně doporučovali vyhýbat se alkoholu, čemukoli s kofeinem a také kořeněným jídlům a jídlům s vysokým obsahem tuku. "Ale špatně mi bylo třeba i po arašídech. Je pravda, že jsem si často připadala jako pokusný králíček, ale léky brzy zabraly, takže jsem netrpěla tak dlouho," uzavírá Markéta.

Informace o nemoci

* V žaludku se neustále tvoří kyselina chlorovodíková, kterou potřebujeme k trávení potravy a která je velmi agresivní. Žaludek před ní chrání vrstva hlenu, stejně tak zásobení stěn žaludku krví. Při snížené tvorbě hlenu nebo jeho zvýšeném odstraňování dochází k nerovnováze a podráždění sliznice, která může vyústit až ve vřed.



* Nejčastějším příznakem vředu žaludku je bolest v nadbřišku nebo za prsní kostí, pocit na zvracení či zvracení a nechutenství. Dále pacient může udávat pocit na zvracení či zvracení, nechutenství.

* Ke vzniku žaludečních vředů z největší části přispívá bakterie Helicobacter pylori.

* U žaludečních vředů se bolest nejčastěji projevuje do dvou hodin po jídle.

* U nemoci se mohou vyskytnout komplikace jako krvácení, pronikání vředu do hloubky nebo proděravění stěny žaludku.

* Časté jsou rovněž polékové vředy žaludku, které jsou důsledkem nadměrného užívání léků proti bolesti a protizánětlivých léků (například Aspirin, Ibuprofen, Nimesil a další).

NÁZOR ODBORNÍKA: MUDr. Marek Řehoř (Nemocnice Jablonec nad Nisou)



Základem terapie peptického vředu je léčba farmakologická. Dříve zdůrazňovaná režimová a dietní opatření mají sice svoji roli, ale spíše jen roli podpůrnou. Zásadní skupinou léků v léčbě peptického vředu jsou tzv. inhibitory protonové pumpy, či zkráceně PPI. Nejrozšířenějším zástupcem je pak preparát omeprazol.



Tyto léky nevratně blokují buněčné žaludeční pumpy, jejichž úkolem je tvorba kyseliny chlorovodíkové, která je nutným agresorem v tvorbě peptického vředu. PPI se podávají podle tíže onemocnění 1–2x denně, nejčastěji 2–8 týdnů. Je-li to nutné, je ovšem možné i dlouhodobé či doživotní podávání. V případě průkazu Helicobacter pylori se PPI kombinují s dvojkombinací antibiotik. Cílem antibiotik není zhojení vředu, k tomu je zcela postačující PPI, nýbrž eliminace Helicobacter pylori a tudíž prevence rekurence vředu.



Další možností v léčbě peptického vředu je léčba chirurgická, která ovšem s porozuměním mechanismů stojících za vředovou chorobou je dnes indikována zcela výjimečně. K chirurgickému řešení, tj. částečné resekci žaludku, přistupujeme u vředů nereagujících na konzervativní terapii či vředů často recidivujících.



Dále k chirurgickému řešení přistupujeme u vředů komplikovaných. Vředová choroba může být komplikována krvácením, stenózou pyloru, perforací či penetrací vředu. Krvácení a stenóza pyloru lze ve většině případů řešit endoskopicky. Penetrace či perforace se naopak nejčastěji manifestuje jako náhlá příhoda břišní a je řešena chirurgicky.

Zdravý recept: Losos s bylinkami

Ingredience: 350 g lososa s kůží, 2 lžíce másla, čerstvý rozmarýn, čerstvá snítka tymiánu, citronová šťáva, sůl, pepř



Postup: Lososa nechte před smažením chvíli odpočinout v pokojové teplotě, pak ho osolte, opepřete a pokapejte citronovou šťávou. Na pánvičce rozpusťte máslo, přidejte nadrobno nasekaný rozmarýn a lístky tymiánu a na ně vložte lososa kůží dolů. Lehce lososa opečte po obou stranách a pravidelně ho přelévejte rozpuštěným máslem s bylinkami. Jakmile bude osmahlý, dejte ho ještě dopéct na pár minut do trouby, kterou rozehřejte na 200 °C. Jakmile bude losos hotový, podávejte ho s kouskem citronu a jako přílohu můžete zvolit vařené či pečené brambory se špenátem.

Tipy pro zdraví: Špatné užívání léků

Máte předepsané léky od několika lékařů a všechny je mícháte dohromady? Možná děláte chybu. Řada lidí si neuvědomuje, že léčivé látky vzájemně působí a je potřeba kontrolovat, jestli neberete kombinace léků, klidně i volně prodejných, které vám místo pomoci škodí. Vzájemné působení takových látek totiž může změnit jejich účinky a ve výsledku ohrozit váš život.



A nejsou to jen specializované léky. Velký problém tvoří nadužívání Ibalginu, Paralenu či Nalgesinu a dalších léků proti bolesti, které jsou volně prodejné v lékárnách a nemáme problém je „zobat“ ve velkém. Ale právě tyhle léky mohou způsobovat žaludeční vředy. Zkuste se proto pokaždé zamyslet, jestli tu další tabletu opravdu nutně potřebujete, anebo už ji berete ze zvyku, a zda by nebylo lepší změnit něco ve vašem životě, abyste ji už nepotřebovali…