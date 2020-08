„Je pravda, že jsem tehdy byla hodně hubená, hlavně v porovnání s tím, kolik jsem toho snědla. Měla jsem spíš chlapeckou postavu, i menstruovat jsem začala později než mé vrstevnice. Vůbec by mě ale nenapadlo, že mohu být nemocná,“ popisuje 30letá Markéta, která žije v Praze.

Po vyšetřeních na endokrinologii, kde jí diagnostikovali sníženou funkci štítné žlázy, začala brát pravidelně léky, díky kterým se podařilo upravit hladinu hormonů.

„Vzpomněla jsem si, že jsem měla problémy se štítnou žlázou, a šla jsem na kontrolu. Lékařka se tehdy zděsila, hodnoty byly šílené a hodně se mi zvětšil krk. Dostala jsem hned dvojitou dávku léků,“ říká Markéta.

Prášky nyní bere pravidelně a stav štítné žlázy si hlídá, a to i kvůli plánovanému mateřství. Právě pro těhotné ženy může být neléčená porucha štítné žlázy velmi nebezpečná. Hormony, které orgán produkuje, jsou totiž velmi důležité v prvních třech měsících vývoje plodu, zejména při tvorbě nervové soustavy.

S pubertou ale přišla vzpoura a Markéta léky vysadila. „Bylo mi to tehdy jedno. Když jsem je přestala brát, nepoznala jsem rozdíl, neměla jsem žádné potíže. Upřímně jsem na to, že mám nějaké problémy se štítnou žlázou, úplně zapomněla. To, že se mi vysazením léků rozhodily hormony, jsem zjistila až zpětně,“ říká Markéta. Vzpomíná, že tehdy pociťovala výkyvy nálad a natékaly jí končetiny, což připisovala vedlejším účinkům hormonální antikoncepce. Na endokrinologii se vydala až po třech letech.

„Moje endokrinoložka mě opakovaně upozorňovala, že jí těhotenství musím hned oznámit a přizpůsobíme tomu léčbu,“ pokračuje Markéta. K pravidelným návštěvám u lékaře a hlídání hladiny hormonů ji nabádá i gynekoložka. „Obává se možných komplikací s početím a radí mi těhotenství příliš neodkládat. Myslím si, že řada žen poruchu štítné žlázy podceňuje. V těle to přitom může napáchat spoustu škod.“

Názor lékaře

„Odhadujeme, že desítky tisíc lidí o své nemoci vůbec neví. Částečně k tomu přispívá i to, že kvůli jodování jedlé soli už tak často nevídáme strumu, lidově ‚vole‘, které na potíže se štítnou žlázou viditelně upozorňovalo,“ říká předseda České endokrinologické společnosti prof. MUDr. Michal Kršek.

Zatímco zvýšená činnost štítné žlázy podle něj nemocného obtěžuje – provází ji například vyšší srdeční činnost, vysoký krevní tlak, únava, hubnutí a psychické změny, snížená činnost tak alarmující není. Projevuje se únavou, zimomřivostí, otoky, zadýcháváním, apatií a zácpou, občas bolestmi kloubů. Třeba těhotné ženy si tyto projevy snadno zamění za obtíže spojené se svým stavem a k lékaři vůbec nejdou.

Tipy pro zdraví



Pokud máte sníženou funkci štítné žlázy, neuškodí, když kromě léků (jestliže je berete) upravíte i svou stravu. Často se lidé s touto nemocí cítí unavení, bez energie a začnou přibývat na váze. I z tohoto důvodu je vhodné do stravy zařadit potraviny, jako jsou mořské plody, ryby, řasy (například chlorella), a jodidovanou sů, které obsahují jód nezbytný pro činnost hormonů štítné žlázy.



Dýňová semínka, hovězí maso, vejce, banány nebo mandle zase obsahují aminokyselinu tyrosin, která rovněž podporuje správnou funkci štítné žlázy.