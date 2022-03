V případě NUDZ se ukrajinští zájemci o konzultaci, která bude přednostní a není k ní třeba předchozí doporučení, mohou objednat na telefonním čísle (+420) 283 088 244 (případně s linkami 139, 140). Na středu ústav dokonce chystá livestream s psychology na facebooku. Na adrese facebook.com/nudzcz budou od 18. hodiny se zájemci v kontaktu Marek Preiss a Roksana Vintoniv. Téma? Jak psychicky ustát válku…

FOTO: Centrum pro uprchlíky na Vyšehradě vyhlásilo stop stav, chybí mu úředníci

Ukrajinci, kteří uslyší informace ve svém jazyce, a Češi mají v souvislosti se stejným problémem trochu odlišné otázky. Našince třeba zajímá, jak se v souvislosti s působením ruské armády na Ukrajině vyrovnávat se svými pocity, jak se chovat k ukrajinské komunitě, a zejména uprchlíkům – či jak o válce mluvit s dětmi. Ale i jak „hovořit“ sami se sebou: jak vnímat válečné zpravodajství, které se valí z médií? Na to vše, stejně jako na řadu dalších otázek, nabídne ve středu odpovědi facebookové setkání s psychology.

Na to, jaké zkušenosti má zatím NUDZ s Ukrajinci hledajícími pomoc a podporu, odpověděl Deníku psycholog a výzkumný pracovník Marek Preiss již v pondělí.

Předpokládám, že konzultace jsou poskytovány v ambulanci. Nebo se mýlím – a intervence jsou možné i po telefonu?

Preferujeme osobní návštěvy, a to vzhledem k tomu, že v NUDZ poskytujeme komplexnější a specializovanější ambulantní služby (psychiatrické a psychologické vyšetření, psychoterapie). Pro jednorázové telefonické konzultace doporučujeme využít služeb jiných organizací. Zároveň bych rád pozval na náš středeční livestream na facebooku, kde shrneme nejdůležitější tipy, jak válku psychicky zvládnout. Vysílat budeme v češtině i ukrajinštině.

Byť jsou slovanské jazyky v mnohém příbuzné, není překážkou jazyková bariéra?

Prvotní kontakt odbavují sestry v češtině – a případně dalších jazycích; zejména v angličtině. Většina kontaktů zatím přicházela od Ukrajinců žijících v Česku, kteří se dorozumí. O uprchlíky bez znalosti jiného jazyka se postará kolegyně psycholožka původem z Ukrajiny. Zatím takto přijala dva klienty, další je objednaný.

Kutnohorské centrum pro uprchlíky praská ve švech. Hrozí, že vyhlásí stop stav

Jaký je zatím o tuto pomoc zájem? Lze říci, zda existuje nějaký „typický“ klient – třeba z pohledu věku? A je možné něco prozradit k řešeným komplikacím?

Typický klient se zatím identifikovat nedá, protože jsme na začátku. Předpokládáme, že budou přibývat uprchlíci kontaktující NUDZ. U nich lze očekávat posttraumatické stresové poruchy, úzkostné poruchy a reakce, deprese, poruchy spánku a podobně. Proto společně s odborníky po celé republice nabízíme krizovou intervenci i dlouhodobou péči, psychologickou a psychiatrickou pomoc.

Existují nějaká obecná doporučení pro uprchlíky, jak se vyrovnat se situací, kdy se ocitají ve zcela novém prostředí, zažívají nepohodu a trápí je nejistota jak v souvislosti s tím, co je s jejich blízkými a domovy, tak ve vztahu k vlastní budoucnosti?

Na to neexistuje správná odpověď, protože primární reakce může být u každého člověka jiná. Někdo bude sdílnější, bude mít potřebu mluvit a být vyslechnut, jiný se stáhne do sebe a bude potřebovat čas. Očekávejte širokou škálu emocí, na které budou dominovat smutek, vztek, bezmoc. Respektujte prožívání a přání jednotlivců a nesnažte se je za každou cenu rozmluvit. Dejte jim čas vyrovnat se s prožívaným traumatem. Projevte zájem, ale buďte empatičtí – a zeptejte se, jestli lidé mají v daný okamžik chuť a sílu mluvit. Může dojít například k tomu, že nebudete cítit dostatečný vděk nebo pokoru. Uvědomte si, že každý prožíváme jinak, a to zejména emočně vypjaté momenty. V případě uprchlíků může roli sehrát i jazyková bariéra.

A lze nějakou obecnou radu vzkázat také Čechům, kteří se v nastalé situaci bojí války?

Dobré je strukturovat si čas a nesledovat kontinuálně zpravodajství. Stačí si jen dvakrát nebo třikrát denně udělat přehled. Důležité je dál udržovat každodenní cíle, chodit do práce, věnovat se smysluplné činnosti a koníčkům, aby v našem životě nebylo jen téma války. Myslete na sebe a dbejte o svou psychickou pohodu. Jen tak budete připraveni lépe zpracovat i reakce ostatních lidí.