Vypadat lépe, statněji, mlaději, být hubenější, či naopak vnadnější. To je touha mnoha lidí. V dnešní době to není nereálný cíl, a nemusíte se ani úplně nadřít. Pokud vám tedy nevadí, že vás to bude stát desítky tisíc za jeden kousek těla. Kde všude vám mohou plastičtí a estetičtí chirurgové pomoci?

Vlasy (od 30 000 Kč) – Transplantací vlasů se řeší vlasové kouty, kolečko na temeni hlavy, ustupující čelo i celkové řídnutí vlasů. Operaci si lze představit tak, že se vezmou kožní štěpy s kvalitním vlasovým porostem z týlní oblasti a přenesou se do míst, kde vlasy naopak chybí. Pak i tam budou vlasy růst.

Oči (od 7 000 Kč) – Řešení pro ty, co už nechtějí nosit brýle. Hovoří se o takzvané laserové korekci dioptrií, řeší se tak celá řada očních vad. Lékaři vám dokonce mohou dodat „jiskru v očích“. Oči lze totiž dekorovat zlatým očním flitrem o průměru 1 mm, který se zavádí do očí vždy v párech. To znamená dva flitry do jednoho oka. Flitr je viditelný na 2-3 metry za běžného denního světla. Za umělého osvětlení je viditelnost ještě lepší.

Čelo (od 30 000 Kč) – Vypnutím kůže se lze zbavit vrásek a omladit tak vzhled.

Víčka (od 15 000 Kč) – Odstraňují se například kožní nadbytky, které brání bezchybnému vidění.

Nos (od 25 000 Kč ) – Klíčová část obličeje se může zvětšit, zmenšit, pracovat lze i s tvarem nosních dírek či přepážkou.

Uši (od 10 000 Kč) – Upravují se zejména odstávající uši. Pracovat lze ale i s jejich tvarem.

Brada, podbradek, krk (od 30 000 Kč) – Úprava a vypnutí kůže těchto partií obecně přinese mladší vzhled

Prsa (od 70 000 Kč) – Jedna z nejčastějších a nejžádanějších plastických operací. Navíc lze provádět mnoho úkonů a výsledky bývají více než patrné. Jde například o zvětšení ňader pomocí implantátů, využít lze i vlastní tuk. Mnoho žen chce prsa naopak zmenšit, či jim dát pomocí modelace atraktivnější tvar. Pracovat lze i s velikostí dvorců, či napravit vpáčené bradavky. A pozor, prsa si nenechávají vylepšit pouze ženy. Kvůli hormonální poruše mají „ženská prsa“ i někteří muži, kteří si je naopak nechávají zmenšit do chlapské podoby. Pomocí plastiky si lze ušetřit i dřinu v posilovně.

Břicho (od 40 000 Kč) – Takzvaná abdominoplastika. Spočívá v obnovení plochého a rovného břicha, které je poškozeno těhotenstvím nebo výrazným snížením váhy. Při zákroku lékař upraví rozestup břišních svalů, odstraní přebytky kůže a tukové tkáně, případně i staré jizvy. V podbřišku blízko nad ochlupením naopak nová jizva vznikne. Když budete v prádle, nebude ale jizva vidět. Po zhubnutí tento zákrok často vyhledávají i někdejší tlouštíci - muži.

Liposukce břišních a hýžďových partií (od 50 000 Kč) – Pomocí speciálního přístroje vám odsají přebytečný podkožní tuk. Během jednoho zákroku klidně i 5 kilogramů.

Věstonická Venuše

jako symbol krásy



Silně zvýrazněné sexuální znaky (prsa, vulva) se od objevu sošky staly inspirací k mnoha sexuálním interpretacím, byť šlo zřejmě o symboly plodnosti. Znázornit ideální představu silné a dobře živené ženy, schopné přivádět na svět zdravé děti – budoucí lovce a významnou posilu kmene. Na druhou stranu však existují i názory, že v pravěku příliš mnoho dětí znamenalo potíže. Jak kvůli obživě, tak kvůli stěhování.

Intimní partie u žen (od 12 000 Kč) - Plastičtí chirurgové o labiloplastice často hovoří jako o jednom z nejvděčnějších zákroků. Abnormální velikost stydkých pysků totiž může působit potíže při hygieně, při sportovní aktivitě, při sexuálním styku. Labioplastika umožňuje zmenšení malých nebo velkých stydkých pysků, které bývají často zvětšené a asymetrické. Pacientky mluví například také o tom, že někdy je obtížné vtěsnat tento přesah do menších dámských kalhotek či plavek, o kalhotkách typu tanga ani nemluvě. Velkou pozornost při operaci je třeba věnovat zejména oblasti kolem poštěváčku, aby nebyly nijak narušeny jemné nervy, které dávají této oblasti speciální citlivost.

Intimní partie u mužů (od 80 000 Kč) – V tomto případě se mluví o penoplastice, která spočívá v prodloužení penisu v rozmezí 2 až 5 cm. Zákrok spočívá v tom, že se uvolní vaz, který drží penis u stydké kosti. K další modelaci se pak používá vlastní tuk. Pacienty může vést k tomuto zákroku například potěšení, že se pak mohou ve společných sprchách cítit jistější.

Stehna a kolena ( od 30 000 Kč) – I tyto partie jde opravit. V tomto případě jde o odstranění přebytečné kůže, tuku a celkové napnutí těchto partií. U kolen se zase odsává tuk, a nohy pak vypadají souměrnější.

Křečové i další nevzhledné žíly (od 3000 Kč) – Nic, čím by se jejich nositelé chtěli chlubit. Odstranit je lze šetrně pomocí laseru.

*Uvedené ceny jsou orientační a odpovídají obvyklým ceníkům sledovaných pracovišť plastické a estetické chirurgie

Z historie plastické chirurgie

První prokazatelný záznam o užití plastické chirurgie je z 8. století před n. l. Tehdy doktoři ve starověké Indii používali kožní transplantace pro rekonstrukci míst na těle.

Římský lékař Celsus žijící na počátku našeho letopočtu se již zmiňuje nejenom o plastických operacích nosu i uší, ale popisuje i operační řešení vrozeného rozštěpu rtu.

V polovině 15. století použili v Itálii jako první k náhradě nosu lalok z kůže paže.

Za počátek nové éry v plastické chirurgii lze považovat období první světové války, kdy došlo k prudkému rozmachu plastické chirurgie v mnoha zemích v důsledku řešení těžkých válečných poranění.

Na přelomu 19. – 20. století provedl první facelifting německý chirurg Eugen Hollander, první estetická operace horních víček byla uskutečněna v roce 1906 v Chicagu, ve 20. letech minulého století potom následovalo první odsátí tuku. První zmínky o pokusech o zvětšení prsů pocházejí z roku 1890, kdy Gersuny použil parafínové injekce.

Z názorů primáře oddělení plastické chirurgie českobudějovické nemocnice Vladimíra Maříka:



„Někdy si lidé myslí, že je obtížné zmenšovat opravdu velká prsa nebo velký nos, ale to je paradoxně jednodušší než úprava nosu, který primárně vypadá velmi dobře, ale pacientka chce, aby vypadal perfektně. Tam je totiž prostor pro zlepšení už podstatně menší.“



„Některé operace odmítnu. Buď je to z toho důvodu, že jejich problém nepovažuji za tak velký, nebo jim nastíním, že rizika té operace nepokryjí její profit. Příkladem může být pacientka, která měla pěkná prsa a chtěla je jen trochu zvětšit a trochu zpevnit. Prostor pro zlepšení byl malý a rizika, která chtěla tou operací podstoupit, relativně velká. Je třeba si uvědomit, že každá operace má rizika.“



„Reklamy, které ukazují snímky před zhubnutím a po zhubnutí, jsou fabulace. Neexistuje nikdo, kdo by zhubl mnoho kilogramů a neměl velikánské kožní nadbytky. Ty je třeba chirurgicky odstranit.“