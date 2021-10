Odborníci na vakcinaci doporučují zkrátit interval pro přeočkování proti covidu-19 ze současných osmi na šest měsíců po poslední dávce. O stanovisku České vakcinologické společnosti na twitteru informoval její předseda Roman Chlíbek. Možnost přeočkování po šesti měsících u vakcíny od firem Pfizer/BioNTech pro lidi starší 18 let už schválila Evropská agentura pro léčivé přípravky (EMA).

Očkování proti covidu. Ilustrační snímek | Foto: ČTK

Ministr zdravotnictví Adam Vojtěch (za ANO) napsal, že je ještě potřeba souhlas klinické skupiny. S přeočkováním podle zkráceného intervalu by se mohlo podle něj začít 18. října. Do konce října by tak mohlo mít nárok přes milion lidí, na konci roku 3,2 milionu.