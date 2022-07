Šestnáctiletý Mostečan Martin P. dokončil druhý ročník průmyslové školy. Od svých čtrnácti let užívá nikotinové sáčky, naducané bílé polštářky, které se vkládají pod horní ret a uvolňují nikotin. „Je to alternativa k cigaretám, které jsem začal kouřit na základce. Když mi na to přišli rodiče, byl doma řev, facan a okamžitý zákaz. Mě to ale nešlo přestat hned, já jsem už denně vykouřil kolem deseti cigaret a chyběly mi, tak jsem zkusil tohle,“ říká středoškolák.