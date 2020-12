Množství viru, které do vás proniklo, kolikrát jste byli nákaze vystaveni a váš zdravotní stav. Tři faktory, jež ovlivňují, jaký budete mít průběh covidu. Přesné údaje o množství ale neznáme a znát ani nebudeme. Důvod? Nelze je zjistit etickým způsobem.

Covid-19 lůžka který vyčlenila Náchodská nemocnice v rehabilitačním pavilonu, kde se starají o pacienty s koronavirem | Foto: Deník / Michal Fanta

Jed od léku odlišuje pouze podávané množství. To pronesl švýcarský renesanční lékař a filozof Paracelsus. V zásadě to znamená, že jakákoliv látka může být pro člověka toxická, pokud je podávaná v dostatečném množství. Platí to i pro vodu. Pokud se pod tímto úhlem podíváme na fungování koronaviru, pak velikost dávky, kterou člověk dostává, určuje následný průběh onemocnění. Zda bude asymptomatický, s lehkým průběhem, nebo zda skončí na ventilátoru v nemocnici. Ale jak velká ta dávka je?