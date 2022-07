Jak jim tedy vysvětlit, proč je to v životě jinak a že ne vždy dobro vítězí nad zlem? Proč zrovna ony musí čelit výčitkám, že jsou strůjcem rozpadu vztahu nebo se stávají manipulativním terčem jednoho z rodičů? A zajímá vůbec někoho, jak se tyto děti cítí a co by si přály? Odpověď může být zdánlivě jednoduchá – život totiž není pohádka. Jak tedy zvládnout toto náročné období bez traumat, proč je důležité s dětmi o rozvodu mluvit, a jak se k rozvodům staví instituce a soudy?