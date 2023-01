Proč budete volit Petra Pavla? Má skvělé vystupování a je to zkušený diplomat. Má vynikající vzdělání, umí mluvit na veřejnosti a jako předseda vojenského výboru NATO má značné zkušenosti. Z toho obyčejného lidského hlediska mi přijde upřímný, a to je třeba pro mě zásadní.

Byl jste rozhodnutý už dávno, nebo vás ovlivnily průzkumy, debaty či rozhovory těsně před volbami?

Přiznám se, že debaty nesleduji, viděl jsem jen jednu. Stejně tak nesleduji volební průzkumy. Neumím si představit, že bych třeba znejistěl, kdyby volební průzkum ukázal, že mému favoritovi klesly preference. Byl jsem pro Petra Pavla rozhodnutý v podstatě od začátku, a ta jedna jediná debata mě v mém rozhodnutí už jen ujistila.

Co od prezidenta očekáváte?

Moc bych si přál, aby nám nedělal ostudu a perfektně reprezentoval Českou republiku. Upřímně o tom ten úřad je především. Chci prezidenta, kterého si budu vážit a ke kterému budu svým způsobem zase vzhlížet. Očekávám také, že bude mít vysokou úroveň vzdělání, na kterou jsme byli zvyklí u předchozích prezidentů Havla, Klause i Zemana. Petr Pavel kvalitní vzdělání bezesporu má, navíc ho podpořil zkušenostmi a praxí.

Věříte slibům kandidátů, i když prezidentské pravomoci jsou podle ústavy velmi omezené?

Popravdě, na sliby už dávno nevěřím. Ale moc rád bych věřil, že zrovna Petr Pavel se bude snažit sliby, které dal, dodržet nebo se o to alespoň pokusí.

Co konkrétního vám tedy dalo pocit, že můžete svému kandidátovi věřit?

Neslibuje vzdušné zámky. Chce jako prezident co nejlépe zastupovat Českou republiku, využít k tomu své kontakty a vliv v zahraničí, hájit a prosazovat naše zájmy ve světě. To je přesně to, co jako volič a občan této země očekávám a co mu jeho pravomoci také umožňují. Navíc věřím, že na Hrad vrátí důstojnost.

Věříte, že by váš favorit byl prezidentem, který by uklidňoval situaci a národ spíše sjednocoval, než rozděloval?

Věřím, že bude náš národ sjednocovat, i když během volební kampaně to bylo naopak, ale ne výhradně jeho vinou. Větší část lidí, i těch, kteří ho nevolili, podle mého názoru dokáže strhnout na svou stranu a získá si jejich důvěru.

Myslíte, že to bude to stačit? Prezidentská kampaň je znovu vyhrocená a národ rozdělený na nesmiřitelné tábory. Co je podle vás silnou zbraní Petra Pavla, která by mu pomohla být prezidentem všech?

Jeho charisma a inteligence, a to že mluví klidně a s rozvahou. Je disciplinovaný. A to mu nemohou upřít ani voliči Andreje Babiše. Je samozřejmě otázkou, co bude následovat, až bude v úřadu, pokud v něm bude. Jaké přijdou výzvy, jaká bude situace a nálada ve společnosti v souvislosti s ekonomickou krizí a válkou na Ukrajině. S tím vším musí počítat a snažit se tupit případné hrany. Myslím, že toho rozdělování a jitření nálad jsme tu měli za poslední roky už dost. Na druhou stranu, vždy tu budou radikální příznivci protikandidáta a s těmi asi nic nehne.

Zmínil jste válku na Ukrajině. Petr Pavel je voják, armádní generál ve výslužbě, a je mu podsouváno, že Česko zavleče do války. Jak vnímáte tuto negativní kampaň?Petr Pavel řekl, že jako voják dobře ví, co to je válka, a protože má tuto zemi rád, nikdy by ji cíleně do války nezavlekl. Právě proto, jaké má zkušenosti, nevidím důvod mu nevěřit. Nehledě na to, že prezident přeci nemůže rozhodnout o tom, zda bude válka, nebo ne, to není v jeho pravomoci. Smutné je, kolik lidí je tomu ochotných uvěřit a bát se, co bude. Osobně tyhle informace považuji za šíření poplašné zprávy a někdo by za to měl nést zodpovědnost. Tady je vidět, kam až může dojít snaha pošpinit protikandidáta.

Hraje při vašem rozhodování roli vaše momentální ekonomická, finanční nebo sociální situace?

Nehraje a nikdy nehrála. Řídím se intuicí a rozumem. Jako sportovec mám rád fair play a na Hradě chci toho, od koho můžu čekat to samé.

Ptám se proto, že podle analytiků stojí za každým kandidátem určitá skupina voličů. Petr Pavel zvítězil díky podpoře voličů ve velkých městech a řekněme bohatších regionech. Co si o tom myslíte?

Ano to tak je, opakuje se v podstatě i situace z voleb minulých. Ale já bych to víc nerozebíral, takové to škatulkování se mi upřímně moc nelíbí a mnoha lidí se může dotknout. Ale když to shrnu, a je to jen můj názor, mám za to, že voliči Petra Pavla jsou lidé, kteří jsou spokojení sami se sebou a svým životem, jsou soběstační a spoléhají se výhradně na sebe, nikoli na pomoc státu. Vidím to tak i ve svém nejbližším okolí.

Generál, kterého dohání komunistická minulost. I tak se o Petru Pavlovi píše. Ovlivnil váš postoj k němu fakt, že byl členem KSČ?

Součástí naší historie je bohužel i komunistická minulost. Ne že bych s tím úplně souhlasil, ale i to je svým způsobem jeho vývoj v osobnost, jakou je dnes. Vyrůstal v rodině, kde otec sám byl členem strany a v devětaosmdesátém vystoupil. Petr Pavel se navíc za členství omluvil, lituje toho a jsem si jistý, že to, co následovalo v jeho kariéře po roce 1990 je mnohem podstatnější.

Jak hodnotíte výsledky prvního kola prezidentských voleb?

Já jsem samozřejmě jako volič vítěze prvního kola spokojený, byť to bylo chvílemi dost napínavé a asi ještě bude, i když jsem přesvědčený, že druhé kolo vyhraje s větším náskokem, třeba i díky části voličů ostatních demokratických kandidátů. Potěšilo mě, že zvítězil i v Kolíně.

Vy bydlíte ve městě, kde je život přeci jen víc anonymní než třeba na malé obci, nicméně se zeptám, jestli jste se osobně setkal s nějakým negativním postojem kvůli vašemu výběru kandidáta?

To vůbec. Já se přiznám, že to, koho volím, s nikým nerozebírám. Nevyhledávám konflikty, ani žádné diskuze na sociálních sítích. Tohle jde upřímně zcela mimo mě. Koho volím, je přeci moje věc, a stejně tak respektuji volbu ostatních, i když si o tom můžu myslet cokoli. A pokud má někdo potřebu se hádat se sousedem, kamarádem nebo příbuzným, přijde mi to jako úplný nesmysl.