O poslední části modernizace informovala Správa železnic v tiskové zprávě. Nově se brány trakčního vedení vybudují mimo nástupiště. „Tím dojde k uvolnění prostoru pro vybudování přístřešku. Současně budou vyměněny i navazující trakční brány a dva trakční stožáry na kolejovém rozvětvení ve směru na Kolín,“ popisuje ředitel pražského oblastního ředitelství Správy železnic Vladimír Filip. Trakční brány slouží v provozu již přibližně 30 let a s ohledem na vysokou frekvenci dopravy se blíží konci jejich životnost.

Výluky hlavně v noci

Součástí prací bude navíc částečná obnova trakčních bran a stožárů na kolejovém rozvětvení ve směru na Kolín. To si vyžádá konání výluk, jež se budou odehrávat zpravidla v nočních hodinách a budou mít minimální dopad na osobní dopravu. V případě konání denních výluk budou některé vlaky využívat odklonové trasy.

Výjimku budou tvořit pouze činnosti, které z technologických důvodů není možné provádět v noci a budou s co nejmenším omezením realizovány i během denních výluk. Jde zejména o seřizování trakčního vedení, například výměnu nosného lana s jeho následnou regulací.

První z výluk se uskuteční od 4. do 7. listopadu, další budou následovat ve dnech 14. a 15. listopadu, dále od 17. do 21. listopadu a od 14. do 18. prosince. Některé dálkové spoje budou v těchto termínech odkloněny přes Nymburk, osobní vlaky na trasách Pečky – Kolín a Poříčany – Nymburk nahradí autobusy.

Video, foto: Nadáváte na dopravu v centru Kolína? Bude hůř. Ale ne na dlouho

Zmiňovaná omezení provozu se mimo jiné využijí i na odstranění následků krádeže zesilovacího vedení u obou traťových kolejí v celkové délce 2 km v úseku mezi zastávkou Nová Ves u Kolína a Kolínem, ke které došlo letos 7. září.

Rozsáhlá modernizace traťového úseku z Velimi do Poříčan probíhá od poloviny roku 2020, hlavní omezení již skončilo. „Za případné komplikace způsobené přidanými výlukami se cestujícím předem omlouvám. Ve spolupráci s dopravci jsme učinili vše pro to, aby měly co nejmenší dopad na pravidelnost vlaků,“ říká generální ředitel Správy železnic Jiří Svoboda.