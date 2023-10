Východní obchvat by se měl na jedné straně napojit na velký kruhový objezd u průmyslové zóny sousedící s Ovčáry a na druhé straně na stávající jižní obchvat u městské části Šťáralka. Miliardový projekt by však kolínský rozpočet neměl šanci utáhnout, pomoci tak budou muset statní i krajské dotace.

Radnice záměr již delší dobu konzultuje se Ředitelstvím silnic a dálnic ČR a také Státním fondem dopravní infrastruktury (SFDI). Aby se však mohl obchvat ze SFDI financovat, musí se podle starosty Michaela Kašpara stát jednou z prioritních staveb pro stát.

„Nutné bude usnesení poslanecké sněmovny, jako tomu bylo v případě obchvatu Mladé Boleslavi. Kvůli tomu musíme zadat prověřovací studii. Detaily jsme ladili s Krajskou správou a údržbou silnic Středočeského kraje, jelikož mají s takto velkými stavbami větší zkušenosti,“ řekl starosta.

Řešit se bude kvůli obchvatu i územní plán. „Stavba by musela být v souladu s územním plánem obcí, kterými by procházela, tudíž nejen kolínským. Do budoucna se budeme bavit, kdo by měl být investorem. Pravděpodobně to bude muset být Středočeský kraj,“ míní Michael Kašpar.

Důvod je jediný. Potenciální nová komunikace by totiž nespojila silnice první třídy. Tou je totiž jen stávající obchvat a silnice vedoucí na Kutnou Horu, na opačné straně se jedné o kategorii druhé třídy. A ta patří Středočeskému kraji. „Kraj by samozřejmě takovou stavbu sám neufinancoval, proto by potřeboval podporu od SFDI. K tomu je potřeba stanovení prioritní stavby, čemuž se ale současný ministr dopravy Martin Kupka podle proběhlých jednání nebrání,“ prozradil starosta.

Po kolínském Novém mostě v současné době projede denně asi 22 tisíc vozidel, východní obchvat by toto číslo měl snížit. Od příprav a jednání k samotné realizaci však povede ještě dlouhá cesta. Podle radnice je stavba reálná až v horizontu deseti let.

„Veškerá doprava jedoucí z průmyslové zóny směrem na Kutnou Horu a Havlíčkův Brod či obráceně by pak Kolín mohla objíždět, což by byla výrazná úleva,“ doplnil Michael Kašpar.