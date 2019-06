Kolínsko /FOTOGALERIE, INFOGRAFIKA/ - Sice několik posledních dní pršelo, ale spása rozhodně nepřišla. K takovému závěru se dá dojít poté, co chvilku hovoříte s předsedy zemědělských družstev ve středních Čechách. O suchu nemá cenu pochybovat: kromě expertů z oblasti sucha dělají často přehledy spadlých srážek i zemědělci a docházejí k jednomu závěru: letošní duben byl ještě sušší než ten loňský. A zřejmě to pocítíme všichni.

Z oslovených zemědělských družstev má nejméně důvodu pro oslavy to v Bohutíně. Konkrétně jich má za poslední měsíc 16,3: přesně tolik milimetrů deště spadlo. Za tento „deštivý“ víkend spadlo v tamější oblasti 3,5 mm srážek. „V loňském dubnu to bylo 22 milimetrů srážek, letošní duben je sušší než předešlý rok. Pro rostliny je to prostě málo,“ řekl Josef Říha, který působí jako agronom a je i předseda představenstva Zemědělského družstva Bohutín.