Post předsedy krajské organizace obhájil poslanec a ekonomický expert strany Jan Skopeček. Na počátku nynějšího volebního období zhruba rok – do vypovězení koaliční smlouvy hnutím ANO – působil i jako středočeský radní pro oblast školství.

Kandidátem na hejtmana neboli lídrem stranické kandidátky byl zvolen další poslanec, starosta obce Líbeznice a místopředseda strany Martin Kupka. Ten do krajské politiky kdysi vstoupil jako tiskový mluvčí historicky prvního krajského hejtmana Petra Bendla (ODS). Na počátku nynějšího volebního období rok působil na postu náměstka hejtmanky s kompetencí pro oblast zdravotnictví; nyní patří mezi nejaktivnější kritiky činnosti současné koalice ANO a ČSSD s podporou KSČM.

Skopeček, který byl opětovně zvolen do čela krajské organizace 105 hlasy ze 123 možných, ocenil, jak silné podpory se mu dostalo. „Je to pro mě nová a další energie pro hájení liberálních ekonomických receptů a tradičních, konzervativních hodnot v naší zemi,“ konstatoval – přičemž jako zásadní témata pro ODS vidí nízké daně, malý stát, tradiční rodinu muže a ženy nebo racionální, nikoliv hysterický, přístup k ochraně životního prostředí. Hlavní úkoly pro vedení regionálního sdružení vidí v úsilí o maximální úspěch v nadcházejících volbách – jak v krajských v roce 2020, tak ve sněmovních v roce 2021.

Rovněž Kupka poděkoval delegátům za silnou podporu – v jeho případě při volbě lídra kandidátky pro krajské volby. „Chceme, aby se kraj začal lépe rozvíjet. Potvrdilo se, že současná koalice ANO a ČSSD s podporou komunistů toho schopná není,“ prohlásil. „Nabízíme kraji pozitivní změnu,“ konstatoval.

Kupkovým stranickým protikandidátem byl v Nymburce další zájemce o hejtmanskou nominaci Michael Pánek: podnikatel, místostarosta Dobřichovic, předseda oblasti ODS Praha-západ – a v krajském zastupitelstvu hlasitý a vytrvalý kritik působení nynějšího týmu na hejtmanství (a zvláště činnosti i konkrétních zakázek Krajské správy a údržby silnic Středočeského kraje). Již před nymburským sněmem Deníku řekl, že by rád delegáty přesvědčil o svých představách, kam směrovat ODS ve středních Čechách, a o potřebě změnit způsob práce občanských demokratů v krajském zastupitelstvu. Nyní prý za svůj hlavní úkol považuje úsilí, které by po krajských volbách pomohlo zabránit možnému vzniku koalice ODS s ANO.

Obsazení předních míst kandidátek pro krajské volby dolaďují nyní i další strany a hnuti ve středních Čechách. Deník však nezaznamenal, že by to, kdo se u nich stane jedničkou, bylo sledováno s podobnou pozornosti a napětím jako u ODS – a to jak v rámci vlastního tábora, tak u politických protivníků.