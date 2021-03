"Asi jsem nějaká chytlavá," řekla ČTK Kateřina Kujalová při přemýšlení nad tím, jak je možné, že covid prodělala už dvakrát. Poprvé si ji nemoc vybrala v říjnu, podruhé v lednu, tedy když ještě měla mít dostatek protilátek. "Myslím, že je to i tím, že jsme z práce unavené, vyčerpané a organismus to pak snadněji chytí," podotkla s tím, že v říjnu na jejím chirurgickém oddělení onemocnělo tolik zaměstnanců, že muselo dočasně zcela uzavřít.

"První nákaza byla horší. Měla jsem snad všechny problémy kromě covidových prstů. Přišla jsem o chuť i o čich, bolelo mě celé tělo. Byla jsem osypaná, celou dobu jsem měla kašel, také teploty, průjem a zhoršené dýchání. Sice jsem to nakonec udýchala doma, ale některé dny jsem musela spát vsedě," vzpomínala sestra, která se doma léčila téměř šest týdnů. Prvních 14 dnů byla v jedné z místností v izolaci od zbytku rodiny, která ji zásobovala jídlem a pitím. Nikdo z nich covid nechytil.

Znovu nemoc matku dvou dětí napadla za dva a půl měsíce, tedy když už se chystala na první dávku očkování. "Podruhé jsem měla jenom dva dny horečky, zimnice, třesavky a pět dní průjem a bolesti hlavy a těla. Pak už to bylo lepší," řekla. Doma strávila dalších 12 dní. Zatímco průběh nemoci byl lepší, dozvuky covidu v současnosti pociťuje výrazněji. "Ještě teď mě bolí klouby a pořád je únava," popsala.

Jak se nepříjemných obtíží zbaví, zatím neví. "Nikdo vlastně neví, co s tím. Řekne jen, že to je po covidu, a tím to končí," vylíčila svou zkušenost. Návrat do plné kondice komplikuje také nedostatek času na regeneraci. "V práci si zatím nemůžeme vybírat dovolenou," řekla s tím, že zvláště péče o covidové pacienty je personálně náročná.

Pracuje nyní na necovidové chirurgii, přesto si myslí, že nemoc dostala tam. I tam se totiž nezřídka objevili pacienti, u nichž se nemoc prokázala až dodatečně. Aby se nenakazila potřetí, přihlásila se zdravotní sestra s dvacetiletou praxí na očkování hned, jak to bylo možné. První termín měla ve čtvrtek. "Pevně věřím, že mě (očkování) ochrání," uzavřela.