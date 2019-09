Jedno z nejbližších vinobraní se odehraje na zámku Kačina již 7. září od 9.30 hodin. To je spojené s dožínkami; oslavuje se tak konec žní a podporu farmářů, ale i zemědělských podniků ze středních Čech. „Vinobraní odkazuje na tradiční vinařství, které se na zámku Kačina konalo již v roce 1847,“ uvádějí organizátoři. Na návštěvníky tak bude čekat přehlídka českých, moravských i zahraničních vín. Vedle toho budou moci ochutnat jídla z lokálních surovin, stejně jako další regionální produkty. Vedle vína na vás čekají další možnosti zábavy: kulturní program, ukázka výcviku koní a mnohem více.

Vinobraní na Kačině 2018:

Další vinobraní se odehraje o něco později, a sice ve dnech 28. a 29. září. Tentokrát to ovšem bude na Karlštejně; a jak jinak než za přítomnosti císaře římského a krále českého Karla IV. a jeho dvora. „Návštěvníky čeká bohatý program z doby středověku, včetně ochutnávky vín a kulinářských specialit,“ řekli organizátoři. Nebude chybět ani rytířský turnaj a vystoupení čarodějů. Letos by navíc Karel IV. slavil své 703. narozeniny, takže pochopitelně nebude chybět; doprovázet jej bude císařovna Eliška Pomořanská a přes 300 dvořanů z jeho dvora. Kromě vína se mohou návštěvníci těšit na trubače, hudebníky, ale i tanečnice.

Karlštejnské vinobraní 2018:

Šermíři a kejklíři, ale i tanečnice a hudebníci pobaví návštěvníky Královského vinobraní na Točníku. To se bude konat ve dnech 21. a 22. září. Hradní slavnosti spojené s vinobraním se budou odehrávat v roce 1409 na dvoře Václava IV. Uvidíte také Jana Žižku z Trocnova. Chybět nebudou ani rytíři na koních, děti si budou moci zahrát dobové hry. A na místě bude pochopitelně také dobové tržiště. „Vladařské povinnosti dohoní Václava IV. i zde, čekají se návštěvy velmožů a možná i poselstvo králova milovaného bratr Zikmunda Lucemburského, uherského krále,“ uvedli organizátoři události. Na vína se můžete těšit z Čech, Moravy, ale i cizích zemí.

Královské vinobraní na Točníku 2018:

Jedno z nejstarších vinobraní je ale to mělnické. Třídenní slavnost vinařů se v Mělníku odehraje od 20. do 22. září od 14 do 18 hodin. „Naší snahou je vytvořit příjemnou atmosféru ve městě a přilákat širokou veřejnost,“ řekli organizátoři. To má zajistit nejen víno a multižánrový program, ale také gastronomické speciality. Letos půjde o 81. ročník Mělnického vinobraní; to se odehraje jak v historickém centru, tak i na zámku.

Mělnické vinobraní 2018:

V září se ještě bude odehrávat Vinobraní na Herinku, a sice 21. září od 14 hodin. To bude akcí pro celou rodinu, organizátoři události lákají na prostorné hřiště s moderními atrakcemi a velkou trampolínou. Lidé si tak mohou přijít užít odpoledne plné zábavy, jídla, pití a pochopitelně nebude chybět ani muzika.

Vybraná zářijová vinobraní ve Středočeském kraji

Vinobraní na zámku Kačina – 7. září

Vinobraní na Karlštejně – 28. a 29. září

Královské vinobraní na Točníku – 21. a 22. září

Mělnické vinobraní – 20., 21. a 22. září

Vinobraní na Herinku – 21. září