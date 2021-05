Patří k ní laserový běh se startem i cílem před budovou ELI Beamlines, k němuž organizátoři nabízejí výzvu: světlo by závod na 10 kilometrů dokázalo zdolat za 0,00003 sekundy – tak za kolik to „dáte“ vy? HiLASE zase rovněž po celý víkend zve na „samoobslužnou“ outdoorovou bojovku Po stopách laseru, spojenou s objevováním zajímavostí nejen o laserech.

Organizátoři připomínají, že vedle bystré mysli účastníci potřebují také mobil s instalovanou čtečkou QR kódů – čili prakticky kterékoli „chytrý“ telefon – a pro zaznamenání výsledků také křížovku vytištěnou z internetu. To pro případ, že by zájemci rozebrali všechny formuláře připravené na prvním stanovišti: u hlavního vstupu do Centra HiLASE. Aktivitou nachystanou na celý víkend je také geocaching.

Centrum ELI Beamlines se rovněž bude po obě víkendové noci nepřehlédnutelně prezentovat v centru Prahy – a to v rámci programu Signal Festivalu. V sobotu i v neděli vždy mezi 20. a 24. hodinou propojí laserovým paprskem Petřín a sídlo Akademie věd ČR. Vedoucí centra ELI Beamlines Roman Hvězda k tomu poznamenal, že věda a umění jsou odnepaměti spojenými nádobami.

„Jsem proto rád, že si tímto symbolickým paprskem můžeme připomenout nejenom výstřel prvního laseru před 61 lety, ale také oslavíme desáté výročí od schválení projektu laserového centra ELI Beamlines Evropskou komisí a Ministerstvem, školství, mládeže a tělovýchovy ČR,“ poznamenal.

Sídlo akademie věd nebylo jako terč paprsku vybráno náhodou: dolnobřežanské výzkumné centrum ELI je součástí jejího fyzikálního ústavu.

Mezinárodní den světla připadá na 16. květen jako připomínka 16. května 1960 – jak ostatně plyne z Hvězdových slov. Tehdy americký fyzik Theodore Harold Maiman úspěšně vyzkoušel svůj vynález: první laserový systém na světě.