S celorepublikovými výsledky korespondují i čísla za Středočeský kraj, která Deníku poskytla Dana Šalamunová z krajské hygienické stanice. V tomto případě se týkají prvotních zjištění z antigenních testů. „Za pondělí 17. ledna máme evidováno 436 žáků a studentů, kteří měli antigen pozitivní; před týdnem 10. ledna jich bylo 222,“ připomněla. Zatímco podle nynějších pravidel se ve školách testuje jednou týdně, v minulém týdnu to ještě byly dva termíny: také ve čtvrtek 13. ledna. „To bylo zaznamenáno 306 případů; je tedy patrný rostoucí trend,“ konstatovala Šalamunová. Nárůst je ostatně vidět i na nejaktuálnějších číslech: za čtvrtek bylo hygienikům v kraji nahlášeno 108 nových pozitivních výsledků antigenních testování, a to přesto, že na 20. ledna žádný plošný termín testování nebyl vyhlášen. „Dotestovávají se žáci podle toho, jak jdou do školy,“ vysvětlila Šalamunová.

Šíření onemocnění mezi řidiči spustilo rušení příměstských autobusů

Právě ve věkové kategorii žáků a studentů se nejvýrazněji šíří nakažlivější mutace koronaviru omikron. Uvedl to středočeský radní pro oblast zdravotnictví Pavel Pavlík (ODS). Na středečním jednání krajského krizového štábu informoval, že nejvýrazněji je ve středních Čechách zasažena populace ve věkovém intervalu 16–19 let: takzvaná incidence, vyčíslení nově potvrzených případů covidové pozitivity za posledních sedm dní v přepočtu na sto tisíc obyvatel, u této mládeže dosahovala hodnoty 4076. Jen o něco nižší, 3514, byla v případě dětí ve věku od 12 do 15 let.

Online reportáž

Postup může být různý

Jestliže jsou rodiče překvapeni, že v některých případech, kdy je pozitivita v okolí jejich dítěte potvrzena, hygienici rodiny kontaktují a je nařizována karanténa, zatímco jindy ne, závisí tento rozdíl především na odlišných okolnostech. Pokud dojde na potvrzení po pondělním antigenním testování ve škole, zpravidla na nařízení karantény nedojde, a to i v případě, že pozitivní výsledek potvrdí PCR test. Je to proto, že tento žák byl po víkendu v kontaktu s ostatními jen krátce – a na základě výsledku antigenního testu byl od ostatních oddělen. Hygienici pouze ve spolupráci se školou vyhodnocují, zda byla dodržena stanovená pravidla: vzájemný kontakt bez respirátoru nepřekročil pět minut při respektování vzdálenosti 1,5 metru. Škola zadává údaj o pozitivitě do centrálního sytému ministerstva zdravotnictví, který vygeneruje SMS zprávu s informacemi pro rodiče.

Jiná situace nastává, pokud rodina oznámí škole žákovu pozitivitu zjištěnou za jiných okolností (nahlásit ji má povinnost). V takovém případě hygiena provádí standardní epidemiologické šetření s vyhledáváním rizikových kontaktů, které jsou odeslány do karantény. Hygienici si přitom pochvalují, jak jsou jim nápomocni ředitelé škol a další tamní pracovníci.

Čelit nástupu omikronu se zatím ve středních Čechách daří

Hodně podobné je to podle Šalamunové i v případě pedagogů. Těm může vyjít pozitivita v rámci testování při příchodu do práce, kdy následuje standardní pětidenní karanténa – nebo je informace o pozitivitě výsledkem testování odjinud. Pak dojde opět na standardní šetření: zjišťuje se například, v jakých třídách pedagog učil, s kým seděl v kabinetu… Z výsledku pak vyplynou další opatření. Někteří kantoři se netají obavami, aby v případě masivnějšího šíření nákazy nakonec zůstal někdo, kdo bude moci učit. Rada hygieny zní: důsledně nosit respirátor, aby se riziko omezilo.

Situace se mění poměrně rychle

Vzhledem k pětidenním karanténám se situace ve školách mění poměrně rychle. Zatímco v minulém týdnu byly kvůli koronaviru ve středních Čechách zcela uzavřeny tři školy, všechny na Mladoboleslavsku, nyní už to neplatí. Aktuálně jich je zavřených sedm; jedná se o Berounsko, Kolínsko, Příbramsko a Benešovsko. Pokud je zařízení úplně zavřeno, většinou jde o školu mateřskou nebo o málotřídku. Došlo však už i na situaci, kdy na větší skole putoval do karantény celý druhý stupeň.