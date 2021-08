Peťula zachraňuje životy už 16 let, tak pojďme společně zkvalitnit právě ten její. Tak zní výzva, s níž se prostřednictvím sociálních sítí obrací na své příznivce tým Zdravotnické záchranné služby Středočeského kraje. Hledá pomoc pro kolegyni z operačního střediska linky 155. Ano; pro jeden z těch hlasů, na něž se lidé obracejí, když je nejhůř – a které radí, co dělat, než přijede sanitka, již právě tito lidé vysílají na pomoc. Nebo než přiletí vrtulník; i ten mají na povel.

Tým Zdravotnické záchranné služby Středočeského kraje. Hledá pomoc pro kolegyni Petru Levákovou. | Foto: Znesnáze21

I andělům se ale občas poláme zdraví. A také oni potřebují, aby ostatní udělali zase něco pro ně. To je i případ 36leté Petry Levákové, kterou od 21 let trápí roztroušená skleróza. Přináší jí velké problémy s chůzí: je velmi namáhavá a ani na krátkou vzdálenost se neobejde bez opory. Udělat pár kroků a samostatně se pohybovat by výrazně usnadnilo pořízení pomůcek. „Jedná se o elektrický neurostimulátor WalkAide pro zlepšení chůze a vylehčený invalidní vozík, díky kterému budu moct dál samostatně jezdit do práce,“ upřesnila Petra, jež nákladný aparát nehrazený zdravotními pojišťovnami měla půjčený. Vyzkoušela si tedy, jak jí vysílání elektrických impulsů do podkolenních nervů pomáhá zvládat chůzi o francouzských holích. „Lépe se mi zvedala špička nohy, byla jsem méně unavená, ušla jsem delší vzdálenost – a celkově jsem nebyla tolik závislá na svém okolí. Také mě přestala bolet záda, kolena a kyčle, které jinak při přesunech a chůzi nadměrně zapojuji,“ shrnula přínosy.