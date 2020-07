Za rozšíření letiště chce kraj bojovat v Brně

Do Brna, kde sídlí Nejvyšší správní soud (NSS), by se z hlavního města měla přesunout část rozhodování o budoucí podobě Letiště Václava Havla Praha. Plyne to z pondělního rozhodnutí středočeských radních o tom, že právě u NSS se kraj bude bránit proti rozhodnutí krajského soudu o zrušení části územně plánovací dokumentace označované jako zásady územního rozvoje, která hovoří o rozšíření letiště.

Letiště Václava Havla. | Foto: Deník / Divíšek Martin