Z prokazatelně nakažených koronavirem v kraji nepřežil každý 115. pacient

Kdybychom všechny lidi, kteří se letos ve středních Čechách podle výsledků potvrzených laboratorními testy nakazili koronavirem, chtěli postavit do řady, každý sto patnáctý z nich už si do ní nestoupne. Zemřel. Ukazují to čtvrteční informace středočeské hygienické stanice, na něž po jednání krajského krizového štábu upozornila hejtmanka Petra Pecková (za STAN).

Tisková konference po jednání krajského krizového štábu. Hlavními tématy byly boj s koronavirem, peníze a veřejná doprava. | Foto: Deník / Milan Holakovský