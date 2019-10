V procesu, v němž byla společně s exhejtmanem souzena další desítka lidí, z nichž někteří se dočkali zproštění obžaloby a část také vyvázla s podmínkami, Ratha za podíl na korupčním ovlivňování výběrového řízení pro chystanou rekonstrukci zámku v Buštěhradu (u dalších skutků obsažených v obžalobě, jež se týkaly zdravotnických zakázek, odvolací senát vinu neuznal) posílá pravomocné rozhodnutí soudu Ratha za mříže na sedm let.

Od toho se však odečte 18 měsíců, již „odsezených“ pobytem ve vazbě. A po odpykání dvou třetin trestu má kdokoli odsouzený za zvlášť závažný zločin možnost požádat o podmínečné propuštění, na což však není automatický nárok. Záleží na rozhodnutí soudu, zda vyhoví; rozhoduje zvláště chování dotyčného za mřížemi. Exhejtman očekává, že vzhledem ke své kvalifikaci může být pověřen zajišťováním lékařské péče v některé z věznic.

Jednáním soudů není konec

Rath, který od svého zadržení před sedmi lety trvá na své nevině (přičemž hovoří o politickém procesu pod tlakem politiků i médií), se netají tím, že che nadále usilovat o změnu verdiktu ve svůj prospěch. A hodlá využít všech možností, jež mu právní řád nabízí: dovolání k Nejvyššímu soudu ČR, stížnost k Ústavnímu soudu ČR – a zřejmě následně i podání k Evropskému soudu pro lidská práva. To pak podle něj bude pro Českou republiku ostuda!

Na druhou stranu odsouzený připouští, že po něj bude obtížné uhradit peněžitý trest stanovený na deset milionů korun. V případě nezaplacení by se pobyt za mřížemi měl prodloužit o 2,5 roku. To, že částku zatím neuhradil, Rath v pondělí novinářům potvrdil. „Ty peníze nemám,“ konstatoval při poledním setkání s reportéry před svou hostivickou ordinací. Zcela zamotat všemi výpočty délky pobytu ve vězení by pak mohl verdikt vynesený v rámci projednávání takzvané druhé větve kauzy spojované s Rathovým jménem. Tou se středočeský krajský soud zabývá od ledna – a termíny jednání zatím plánuje do 20. prosince.

Rozporuplné dědictví

O odkazu Ratha, jenž v čele kraje stál od listopadu 2008 do května 2012, hovoří nynější vedení hejtmanství nejčastěji jako o neblahém dědictví. Soudem projednávaná „Rathova kauza“ prý představuje nesmazatelnou kaňku na pověsti středních Čech. Dnes je jeho jméno zpravidla zmiňováno v souvislosti s komplikovaným jednáním o budoucnosti pozemků v někdejším vojenském prostoru u Milovic na Nymbursku (s bývalým nájemcem se kraj soudil a teprve nedávno se podařilo dosáhnout dohody, když finanční záležitosti ještě nejsou vypořádány) a s vybudováním sportovně rekreačního areálu Vrchbělá na Mladoboleslavsku. Jeho existence je vnímána jako přítěž, protože nynější představitelé kraje s ním příliš nevědí rady. Kvůli zachování udržitelnosti projektu, vycházející z podmínek čerpání evropských dotací, však úvahy o případném prodeji musí počkat.

Již méně se zdůrazňuje, že Rath stál i u řady dalších záměrů. Ať už šlo o zásadní proměnu krajských nemocnic, kde se hojně stavělo i pořizovalo nové vybavení (v tehdejší mediální zkratce se často uvádělo, že zatímco první středočeský hejtman Petr Bendl z ODS kraj zadlužil – s odkazem na přijatý úvěr, původně určený především na opravy silnic – jeho nástupce Rath utrácí) nebo o přestěhování Českého muzea výtvarných umění z centra Prahy do Kutné Hory spojené s proměnou v GASK: dnes oblíbenou a respektovanou Galerii Středočeského kraje. Či například o výstavbu nového domova seniorů v Berouně. Ostatně třeba i tradice Středočeských pivních slavností vznikla z jeho popudu, stejně jako z jeho éry pochází zavedení prvního modelu žákovského jízdného ve středních Čechách…

Bohatá životní historie

Z předchozího působení je Rath obecně známý především jako poslanec za ČSSD, který se proslavil jízlivou kritikou politických oponentů, a bývalý ministr zdravotnictví, který v roce 2006 dostal na stomatologickém sjezdu za své výroky pohlavek od někdejšího místopředsedy ODS Miroslava Macka. Jeho politická historie, stejně jako životní i profesní osudy, však byly mnohem pestřejší. Než se stal nepřehlédnutelným mužem ČSSD (ve straně působil od roku 2006 do roku 2012), byl členem ODS (1991 – 1994) a pak jednou z předvolebních tváří subjektu SD-LSNS (1996 – 1997; jde o neúspěšné uskupení Svobodných demokratů a Liberální strany národně sociální).

Aktivní byl i rámci lékařské profese: jako zakladatel a předseda Lékařského odborového klubu, šokující projektem „stávky lékařů“; posléze stál v čele České lékařské komory. Jako ministr působil necelý rok ve vládě Jiřího Paroubka (od podzimu 2005 do sklonku léta 2006). Pamětníci si ještě vzpomenou, že Rath postupně vystupoval jako zastánce navyšování objemu peněz směřujících do zdravotnictví, bojovník za lepší platy lékařů, odpůrce takzvaných regulačních poplatků i horlivý zastánce vzniku neziskových nemocnic.

V posledních letech, po propuštění z vazby, ve které ukončil svoji politickou kariéru, se Rath projevoval zejména ve městě Hostivice na Praze-západ, kde žije: působil tam jako praktický lékař a podnikatel. Pokoušel se také o návrat do politiky. Naposledy letos neúspěšně kandidoval do Evropského parlamentu – jako nestraník za Českou Suverenitu.

Milníky trestní kauzy Davida Ratha



- 14. 5. 2012: Rath (a hned vzápětí jeho spolupracovníci Kateřina Pancová, nyní Kottová, a Petr Kott) byl zadržen kvůli podezření z podílu na korupčním ovlivňování veřejných zakázek Středočeského kraje - jde o známou kauzu sedmi milionů korun v krabici na víno – a následovalo i další zatýkání; posléze ho poslanci jakožto kolegu chráněného poslaneckou imunitou vydali k trestnímu stíhání



- 16. 5. 2012: Rath rezignoval na všechny funkce ve Středočeském kraji a vystoupil z ČSSD



- 7. 8. 2013: Za obrovského zájmu médií začalo první hlavní líčení před Krajským soudem v Praze, provázené řadou námitek a kroků označovaných jako obstrukce, úmyslné zdržování či přímo naschvály obhajoby



- 11. 11. 2013: Ratha, v té době již souzeného, Vrchní soud v Praze propustil z vazby (následně soudy potvrdily, že v poslední fázi pobytu už byl ve vazbě držen protiprávně a přiznaly mu odškodnění)



- 23. 7. 2015: Trestní senát Roberta Pacovského u krajského soudu postupně uznal vinu všech 11 obžalovaných a Rath dostal nejpřísnější trest: byl odsouzen k 8,5 roku vězení a zabavení nalezených peněz (včetně sedmi milionů z krabice od vína)



- Prosinec 2016: Verdikt krajského soudu zrušil v neveřejném jednání odvolací senát Vrchního soudu v Praze, jenž se ohradil proti použití policejních odposlechů; následně v květnu příštího roku Nejvyšší soud ČR využití důkazní hodnoty odposlechů připustil



- 27. 6. 2018: Krajský soud v Praze ústy předsedy senátu Roberta Pacovského prakticky zopakoval předchozí verdikt o vině všech obžalovaných; Rath opět dostal 8,5 roku plus citelný peněžitý trest



- 15. 1. 2019: Krajský soud v Praze začal projednávat takzvanou druhou větev „Rathovy kauzy“, v níž vedle devíti fyzických osob čelí obžalobě také osm firem (termíny hlavního líčení zatím předsedkyně senátu Iva Říhová rozplánovala do 20. 12. 2019)



- 26. 6. 2019: Odvolací senát Vrchního soudu v Praze z výroku krajského soudu (z loňského června) o vině vypustil zdravotnické zakázky; některým obžalovaným prvoinstanční výrok potvrdil, jiným tresty zmírnil a další dokonce zprostil obžaloby – Rath pravomocně dostal 7letý trest odnětí svobody plus peněžitý trest ve výši 10 milionů korun



- 7. 10. 2019: Rath nastoupil k výhonu trestu do věznice v Teplicích



Zdroj: archiv Deníku