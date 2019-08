„Od roku 2011 se vylíhlo už 25 mláďat tohoto kriticky ohroženého dravce,“ pochlubil se Kaidl úspěchem, který se v tabulkách o ekonomice firmy neobjeví. S dodatkem, že letos sokoli úspěšně vyhnízdili v neratovické Spolaně a litvínovské rafinerii. Připomněl, že sledování osudů těchto ptáků, o což se snaží ornitolog Václav Beran ze sdružení Alka Wildlife například i za pomoci fotopastí, přináší poznatky o rozmanitých životních situacích. Byť ne vše se podaří postihnout – sokoli jsou totiž extrémně plaší a jejich klid není radno rušit.

S ptáky, kteří hnízdí či se líhnou na nejvyšších bodech chemických provozů, aniž by je vzrušovalo, co se odehrává přímo pod nimi, jsou spjaty rozmanité životní příběhy. Někdy však je k dispozici tak málo informací, že se otevírá prostor pro fantazii. Jako třeba v případě mláděte ze Spolany, které se letos stalo příjemným překvapením – navzdory tomu, že šlo „jen“ o jedináčka. I to, že přišel na svět, byl vlastně malý zázrak. Sokolí samička totiž v Neratovicích hnízdila už čtyři roky – a stále sama. Partnera si našla až nyní.

„Sokolí pár se uhnízdil na osmdesátimetrovém komínu bývalé čistírny exhalací – a nakonec se dočkal šťastného okamžiku: samička v polovině dubna snesla vajíčko a o pár týdnů později se vylíhl historicky první sokol ve Spolaně,“ připomněl Kaidl jarní radost. Ornitolog Beran doplnil, že mládě bylo okroužkováno, což by mělo pomoci se sledováním jeho dalšího pohybu. „V budce strávilo přibližně 40 až 45 dní – a pak vyletělo do světa. O jeho dalším osudu zatím bohužel nemáme žádné zprávy, ale věřím, že se mu daří,“ poznamenal. Menší radost přineslo letošní pozorování v Kralupech nad Vltavou. Tam se sice objevoval kompletní pár, avšak čekání na potomstvo bylo marné.

U mladých sokolů nelze podle Beranových slov vysledovat nějaký společný vzorec chování. V hnízdě rodičů setrvají necelé dva měsíce – a pak frr. Odletí. Někteří se usadí nedaleko, když začnou hnízdit v blízkém okolí, zatímco jiní mají duši velkých cestovatelů. „Třeba jednoho ze samečků vylíhlých v Unipetrolu pozoroval kolega v polích nedaleko Drážďan. Je tedy pravděpodobné, že si našel domov v Německu, ale jeho přesnou polohu neznáme,“ poznamenal Beran.