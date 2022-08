20 let od ničivých povodní.Zdroj: Deník/Jan Lakomý Na malé ploše a v krátkém čase tehdy spadlo obrovské množství srážek. Vzedmuly se hladiny všech jindy poklidných potůčků, které rozvodnily Jevanský potok vlévající se do řeky Sázavy. „Povodeň vlastně zastavila řeku. Příval byl takový, že se voda hromadila nad vtokem do Sázavy, její koryto to nedokázalo pobrat, situace úplně proti přírodě,“ řekl starosta.

Během bleskové povodně bylo v mžiku celé Podhradí pod vodou. „Nateklo to i zavřenými okny do místnosti, byla to dvojitá špaletová okna a voda tekla po zdech. Nevěřil jsem svým očím, nezažila to ani generace mých rodičů. Bylo šokující, jak rychle se vody vzedmuly,“ uvedl Šmied, podle kterého byla povodňová voda poměrně teplá. „Kdyby to přišlo třeba při jarním tání, po pás ve studené vodě by to bylo ještě horší,“ dodal.

Tisíciletá povodeň před dvaceti lety. Podívejte se na snímky ze středních Čech

Voda se na Stříbrnou Skalici a její okolí valila ze všech kopců. „Zatopené domy jsou také v Hruškově, Hradci a Kostelních Střimelicích,“ hlásil tehdy starosta Jiří Procházka.

Pak přišla velká voda znovu v srpnu. Zničené domácnosti, veškerá elektronika na odpis, utopená auta. A leckde byla přitom auta tím jediným, co měli lidé pojištěné. „Voda je ve sklepech, na zahradách, Na Marjánce i v domech. Tam to je nejhorší,“ popisoval před dvaceti lety situaci Josef Havlík, který během záplav i po nich pomáhal ostatním lidem.

Příběhy vody aneb povodně 2002

Krátce před záplavami byl nedaleký rybník Hruškov zkolaudován na protipovodňové dílo. Když se na jeho hrázi objevila trhlina, všem běhal mráz po zádech. Naštěstí rybník vydržel, i když se s odstupem času ozývají hlasy, že jako protipovodňové dílo příliš nepomohl.

Starosta Šmied dnes připomíná, že Povodí Vltavy připravuje projekt na revitalizaci Jevanského potoka. Měla by na něm vzniknout přírodě blízká protipovodňová opatření. Práce by měly začít v příštím roce, s dokončením se počítá v roce 2024.

