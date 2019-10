Každý bydlí, jak to zvládá. Někdo ve svém, jiný v pronajatém bytě, další na ubytovně – a spousta cizinců žije třeba někde ve sklepě. To řekla Deníku starší žena z Mladé Boleslavi, kde se v posledních letech potýkají s přívaly zahraničních dělníků.

Všemožné prostory využívané jako nelegální ubytovny se jí nezamlouvají. „Špína,“ hodnotí – a na otázku, zda teď má na mysli prostředí, anebo spíš osazenstvo, jen mávne rukou. „Jen se jděte po setmění projít třeba po sídlišti Habeš a do okolí: uvidíte, kde všude se svítí a co se děje za okny,“ nabízí způsob, jak se přesvědčit na vlastní oči. S tím, že dívat se je třeba pozorně i tam, kde to vypadá liduprázdně. Právě tak se prý snaží působit některé z ubytoven fungujících načerno. Třeba v domcích přestavěných po smrti původních obyvatel. Noví vlastníci nemají zájem, aby se vědělo, kolik osob tam bydlí. Povídá se dokonce, že jedna postel poslouží i více lidem: prostě se na ní střídají…