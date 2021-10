Zůstává to stále aktuální, plyne ze slov, která hejtmanka Petra Pecková (STAN) zveřejnila na fabebooku. Naznačuje, že společnou vládu koalic SPOLU a PirSTAN pod premiérským vedením předsedy ODS Petra Fialy považuje za hotovou věc – o tom, že by ve vedení země mohlo pokračovat hnutí ANO nynějšího premiéra Andreje Babiše, vůbec neuvažuje – a vyjadřuje se rovněž k roli jednotlivých osobností.

Ve vztahu ke kraji zmínila především svého prvního náměstka Martina Kupku (ODS). „Obrovsky pracovitý kolega – a jako náměstek mi bude na kraji chybět. A třeba si to ještě rozmyslí,“ konstatovala. Sám Kupka uvedl, že pokud bude osloven, aby ve vládě zaujal nějakou pozici, pokusí se jí zhostit co nejlépe. „Možností, kde bych mohl uplatnit své schopnosti, je více,“ poznamenal.

Pecková, která sama před volbami podporovala kampaň koalice Pirátů a Starostů vedenou šéfem České pirátské strany Ivanem Bartošem a někdejším starostou Kolína Vítem Rakušanem v roli předsedy STAN, oceňuje i úspěch vítězné koalice SPOLU sdružující právě ODS a KDU-ČSL s TOP 09. „Jejich kampaň byla slušná, profesionální, uvěřitelná pro voliče. A já věřím, že si lídři nenechají přerůst přes hlavu pár temných postav minulosti, co teď určitě začnou zase vylézat z děr. Věřím, že brzo zalezou definitivně, protože kšefty nepokvetou,“ poznamenala. Nabízí současně i ryze osobní pohled. „Na premiéra Petra Fialu se těším a jsem přesvědčena, že ho budu hltat tak, jako před lety jeho přednášky na vejšce v Brně,“ připomněla jeho roli profesora (a v minulosti i rektora a prorektora) Masarykovy univerzity.

Voláte mi, co já na to. Tak jsem to shrnula tady https://t.co/kmw2VNinI0.

No jo, Facebook. ? Tak se omlouvám. ?‍♀️ pic.twitter.com/sPgMyfo86F — Petra Pecková (@PPeckova) October 10, 2021

Mimořádně Pecková oceňuje roli Bartoše v čele Pirátů i v rámci takzvané demokratické opozice; jeho současnou pozici (kdy se ve straně diskutuje i o jeho možném odvolání, když voliči většinu pirátských kandidátů z kandidátních listin vykroužkovali udělováním preferenčních hlasů osobnostem z řad STAN) dává do souvislosti s lednovým odstoupením poslance Miroslava Kalouska; jedné z tváří TOP 09 (a následně se kritické hlasy směřující do opozičních řad zaměřily především právě na Piráty). I Kalouskovo sbohem mělo středočeské konsekvence, když pak radu kraje opustil Jan Jakob, jenž ho nahradil v Poslanecké sněmovně.

Překvapivý odchod byl mistrovský tah

Kalouskův odchod z poslaneckého postu pár měsíců před volbami nyní Pecková vnímá jako skvělý taktický tah. „Veškerou pozornost a nenávist Temné strany na sebe stáhl Ivan a Česká pirátská strana. A bylo to nefér. Vytvořen byl prostor pro výhru SPOLU (ale nebyl to jediný důvod),“ nabízí Pecková své hodnocení. Míní, že Piráti doplatili na lži, dezinformace a fake news – to vše uchopené profesionálníma rukama v promyšlené kampani. S tím, že Piráty a speciálně Bartoše vnímá jako „hvězdné oběti vítězství demokracie“ a ty, kteří přispěli k „porážce Temné strany“. Současně středočeská hejtmanka radí, jak dál postupovat: Bartoše ponechat na postu předsedy – další lídři podobných kvalit podle ní ve straně teprve musejí vyrůst – a udělat z něj ministra pro místní rozvoj, který se bude starat o digitalizaci.

Jen slova chvály má Pecková pro Rakušana, kterého označuje slovy „sebevědomý státník“. „Pokorný, empatický a milý, tvrdý a nekompromisní, když je potřeba,“ vyjmenovala, jaké vidí vlastnosti. Přičemž i v jeho případě nabízí i osobní vyznání: „Za rok se neskutečně vypracoval. Byla jsem pokaždé pyšná, že je můj "šéf".“ A její vzkaz zní jasně: „Ty a Ivan jste skvělá dvojka – a já se na vás ve vládě moc těším.“

Kdo by měl přestat motat lidem hlavy?

Na dálku se však Pecková obrací i k občanům. „Děkuji vám všem, voličům ve Středočeském kraji; nevykašlali jste se na to,“ oceňuje. „Měli jste mezi kraji nadprůměrně vysokou volební účast,“ konstatovala. Ve vztahu sečteným výsledkům hlasování se pak pozastavuje nad tím, kolik lidí volilo tak, že ona tomu nerozumí.

„Obrovské množství občanů volilo bizarní strany, které říkaly strašné nesmysly a nedostaly se nad pět procent, ale v součtu získaly hlasy neskutečného množství občanů. Proč? A co s tím uděláme?“ vybízí k nějakému rozhodnějšímu kroku. Aby nevznikla mýlka, dodává, co je jejím přáním: ať z veřejného prostoru definitivně zmizí „zvláštní postavy“. „Lipovská, Volný, Grospič, Ondráček – a také Mynářové, Nejedlí, Ovčáčkové a další, kteří nepřinesli našemu národu nic pozitivního a někteří z nich žili za hranicí pravidel, aniž by se zarděli,“ nabízí Pecková konkrétní jména, doprovázená slovy odsouzení.