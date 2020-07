„Na kosmetickou změnu není vhodná doba,“ vzkázala ve středu do Prahy starostka Mnichovic Petra Pecková, která je nyní hlasitě slyšet jak kandidátka Starostů a nezávislých s koaličními partnery (KDU-ČSL a SNK-ED) na hejtmanku. „Počkejme na lepší časy; určitě se dohodneme,“ vybízí.

Ohrazuje se proti tomu, že by se v Praze mělo na základě designérské soutěže rozhodovat o logu PID a jednotné vizuální identitě bez dohody s představiteli Středočeského kraje – a to zvlášť v nynější době, kdy v důsledku koronavirové krize dochází k výpadku příjmů do krajského rozpočtu. A jako potřebnější se jeví mít dostatek peněz na dokončení integrace a zachování rozsahu dopravní obslužnosti i infrastruktury; bez nutnosti škrtat vlakové i autobusové spoje. STAN ze středních Čech proto Praze navrhuje počkat – a najít společné řešení designu vozidel a loga PID až po odeznění krize.

„Chápu potřebu inovace – ale v současné krizi nepřinese cestujícím změna barev vozidel a loga PID nic pozitivního. Jen by stála mnoho peněz,“ uvedla Pecková. S tím že od veřejné dopravy lidé potřebují hlavně to, aby je dovezla, kam potřebují – a umožnila jim najít si případné nové zaměstnání v době, kdy hrozí propouštění.

Počkat na výsledek voleb

Připojuje se i poslankyně Věra Kovářová, jež připomněla, že i současný vzhled autobusů definovaný standardy PID – červeno-bílé provedení, přičemž na rozdíl od MHD s bílou střechou je pro příměstskou dopravu určena střecha modrá – je výsledkem kompromisu. „Který Středočeský kraj akceptoval, protože v současné „trikolóře“, státních barvách České republiky, jsou zastoupeny barvy obou krajů,“ konstatovala. Rovněž ona odmítá, aby možnou novou podobu vozidel Praha zvažovala jednostranně. Stejně hovoří i předseda středočeské organizace STAN Věslav Michalik, rovněž volající po vyčkání na odeznění koronavirové krize. „Pokud bude hnutí STAN ve vedení kraje po podzimních volbách, budeme připraveni najít společnou dohodu na logu PID i designu vozidel,“ slíbil Michalik.

Dřívější debaty: nic neměnit

S podnětem ke změně názvu PID tak, aby se projevila skutečnost, že v tomto systému už mají střední Čechy větší podíl než hlavní město, přičemž integrace autobusů z dalších středočeských oblastí nadále pokračuje, již před rokem přišla hejtmanka Jaroslava Pokorná Jermanová (ANO). V době, kdy po krizi nebylo ani památky, ale naopak šlo období označované jako časy prosperity, tím rozpoutala diskuse s pražskými partnery, které však v žádnou změnu nevyústily. Mimo jiné s argumentem, že kromě výdajů by vlastně nepřinesly nic dalšího.

Nápad na označení typu „SPID“, zavánějící česko-anglickou slovní hříčkou, případně „PSID“, kdy by dosavadní PID byla doplněna odkazem i na středočeský region, zesnul dřív, než se dokázal zrodit. Nějakou dobu se se pak debatovalo o možném označení MIND, jež mělo pojmenovávat integrovanou dopravu pro metropolitní oblast, avšak i tento nápad nakonec spadl pod stůl. S tím, že zvažovaná novinka se vlastně nelíbí vůbec nikomu.

Dalším tehdejším argumentem se stalo vysvětlení, že je lepší nechat vše při starém, protože změna označení ve všech materiálech, provázená i záměnou loga na všech vozidlech, by přinesla zbytečně vysoké náklady. A tak nějak mezi řádky zaznívala už loni i myšlenka, že označení integrovaného systému není tím nejpalčivějším problémem, který by se v souvislosti s veřejnou dopravou v hlavním městě a v jeho širším okolí měl řešit.