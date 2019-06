Vylepšit stav silnic po zimě pomůže přes čtvrt miliardy korun

Kolínsko /FOTOGALERIE/ - Výtluky, praskliny, propadlé krajnice i vyjeté koleje či drolící se povrch vozovky - to vše by na řadě úseků silnic druhé a třetí třídy ve středních Čechách mělo v příštích týdnech a měsících překotně mizet. Vyplývá to alespoň z usnesení středočeských radních.

Ti odsouhlasili opravy po zimě na 119 úsecích silnic spravovaných krajem, což by mělo přijít na více než čtvrt miliardy korun. U jednotlivých staveb jsou předpokládané náklady vyčísleny nejenom na korunu přesně, ale dokonce i do haléře. V součtu to pak dělá 231 109 123 Kč. Teploty kolem nuly jsou nejhorší Nezbytné opravy jsou nutností ve značném rozsahu, a to navzdory tomu, že máme za sebou zimu bez extrémů, potvrdil radní pro oblast dopravy František Petrtýl (ANO). Mírná zima je podle jeho slov pro silnice hotovou záhubou; na stavu komunikací se podepíše daleko hůř, než když dlouhodobě „mrzne až praští“. „Byla zrádná střídáním teplot. Voda opakovaně zatékala i do drobných do prasklin v silnicích a mrazy způsobovaly poškození, protože – jak známo – mrznoucí voda zvětšuje objem, vysvětlil Petrtýl, proč jsou pro silnice nejškodlivější právě teploty kolísající kolem nuly. Do Jesenice tramvají, či metrem? Hejtmanka: Je to jedno, ale obojí má logiku Přečíst článek › Opravy se plánují rovnoměrně po celých středních Čechách, a to ve všech čtyřech oblastech, do nichž má krajská správa silnic region rozdělený. Jsou jimi Benešov (kam patří i Příbramsko), Kladno (společně s Berounskem, Rakovnickem a Prahou-západ), Kutná Hora (včetně Kolínska, Nymburska a části Prahy-východ) a Mnichovo Hradiště (zahrnující Mladoboleslavsko, Mělnicko a opět část Prahy-východ). „V oblasti Benešova projde opravou 25 poškozených úseků, na Kladensku 37, na Kutnohorsku 32 a v oblasti Mnichovo Hradiště bude opraveno 25 úseků poškozených silnic,“ sdělila Deníku Helena Frintová z krajského úřadu. Předpokládané částky? Nejvíce je vyčleněno pro oblasti Kutná Hora (65,9 milionu korun) a Kladno (65,1 milionu). Následují Benešov (52,8 milionu) a Mnichovo Hradiště (47,3). Nezbytné opravy silnic po zimě budou provedeny co nejdříve, slibuje radní Petrtýl. Připomněl, že to umožní i rozhodnutí přijaté na posledním jednání středočeských zastupitelů. V rámci rozdělování přebytku hospodaření z loňského roku bylo právě na tyto opravy určeno posílení rozpočtu krajské správy a údržby silnic o sto milionů korun. OBRAZEM: Hasiči v rámci cvičení hledali sudy s kyanidem Přečíst článek › Kvalita je prý pod kontrolou Na zasedání krajského zastupitelstva se pravidelně setkává s pozorností nejen kvalita středočeských silnic, ale i kvalita jejich oprav. „Rozpočet nevypovídá o tom, jak se s penězi hospodaří,“ upozornil z opozičních lavic Martin Macháček (STAN) – přičemž zdůraznil, že je nepřijatelné, aby po opravě byl povrch silnice tak nerovný, že se na vozovce drží louže vody. K tomu však podotýká hejtmanka Jaroslava Pokorná Jermanová (ANO): expertem na stav silnic a jejich opravy se u nás cítí být každý. Podle ní je třeba posouzení nechat na odbornících – a čísla hovoří jasně: ze 407 kilometrů opravovaných silnic se reklamace týkaly jen úseků v celkové délce 350 metrů. Trvá současně na tom, že opozice nemá pravdu, když krajskou správu silnic osočuje, že přebírané práce málo kontroluje. „Opak je pravdou,“ chválí hejtmanka silničáře. Extrémní záchranařina: soutěžící bojovali s katastrofami i živlem Přečíst článek › Chystané opravy silnic po zimě

* Oblast Benešov:

- II/119 Kňovičky – Sedlčany (Příbramsko)

- II/119 Nalžovice – Kňovice (Příbramsko)

- II/150 Votice – hráz Vinduška (Benešovsko)

- III/1115 Budenín – křižovatka s II/150 (Benešovsko)

- III/11447 křižovatka s III/00331 – Libohošť (Benešovsko)

- II/118 Čenkov (Příbramsko)

- III/1149 Felbabka – Rekjovice (Příbramsko)

- III/11816 Dolní Hbity – Jelence (Příbramsko)

- III/12149 Líštěnec – Kouty (Benešovsko)

- II/114 Hradec (Příbramsko)

- III/10217 hranice okresu – Čím (Příbramsko)

- III/10222 nový koberec směr Dražetice (Příbramsko)

- II/114 Stará Huť u Dobříše (Příbramsko)

- III/10221 Libčice (Příbramsko)

- II/174 Březnice – Hudčice (Příbramsko)

- II/176 Lazsko – Tochovice (Příbramsko)

- III/11232 Střítež – Tomice (Benešovsko)

- III/10614 Konopiště (Benešovsko)

- III/11454 Neštětice (Benešovsko)

- II/111 Třebešice – Litichovice (Benešovsko)

- II/125 Vlašim-Lidl (Benešovsko)

- II/125 Tehov (Benešovsko)

- II/107 Kamenice – Čakovice (Benešovsko)

- II/110 Benešov – Sázava (Benešovsko)

- III/1068 Brodce – Zbořený Kostelec (Benešovsko)



* Oblast Kladno:

- II/116 před křižovatkou s III/1162 (Kladensko)

- II/238 Kladno-náměstí Svobody I a II (Kladensko)

- III/0066 Hostouň (Kladensko)

- III/2363, 2363b Králův Dvůr od křižovatky s II/605 směr Svatá (Berounsko)

- III/11613 Kozolupy – Mořina I – IV (Berounsko)

- II/114 Lochovice (Berounsko)

- II/115 Běštín (Berounsko)

- III/11542 Králův Dvůr (Berounsko)

- III/1173 Praskolesy průtah (Berounsko)

- II/236 Černín – hranice okresu Rakovník (Berounsko)

- III/11714 Malá Víska – Chaloupky (Berounsko)

- III/2294 Břežany (Rakovnicko)

- III/2295 Svatý Hubert (Rakovnicko)

- III/2331 Chlum (Rakovnicko)

- III/2276 Kněževes – Přílepy (Rakovnicko)

- II/201 Týřovice – Rozvědčík (Rakovnicko)

- II/201 Sýkořice (Rakovnicko)

- III/20122 Ručičky – Skryje (Rakovnicko)

- III/23628 Malíkovice – Drnek (Rakovnicko)

- III/23711 Milý-Bor – hranice kraje (Rakovnicko)

- III/22940 Kozojedy – Pochvalov (Rakovnicko)

- II/106 Kamenný Přívoz – Hostěradice (Kladensko)

- II/105 Kamenný Přívoz (Kladensko)

- III/1024 Čisovice – Bratřínov (Kladensko)

- III/101 Zákolany-viadukt (Kladensko)

- III/2405 Tuchoměřice – Statenice (Praha-západ)

- III/24023 Kamenný Most, křižovatka s III/24019 – železniční přejezd (Kladensko)

- III/00721 Libochovičky – směr Kováry (Praha-západ)

- III/23717 Pozdeň – Plchov (Kladensko)

- III/23713 Jedomělice (Kladensko)

- II/101 Úhonice (Praha-západ)

- III/0074 Dobrovíz (Praha-západ)

- III/00513 Chýně (Praha-západ)



* Oblast Kutná Hora:

- III/12550 křižovatka s I/2 – Vysoká (Kutnohorsko)

- III/33718 křižovatka s II/339 – před Hraběšínem (Kutnohorsko)

- III/33722 Vodranty (Kutnohorsko)

- III/33830 Šebestěnice – Zbudovice (Kutnohorsko)

- III/33837 křižovatka s II/338 – hranice kraje/Hlohov (Kutnohorsko)

- II/339 Třebětín – Bohdaneč (Kutnohorsko)

- II/336 Janovická Lhota (Kutnohorsko)

- III/11130 Malovidy – průtah (Kutnohorsko)

- III/12521Zderadiny (Kutnohorsko)

- III/12556 Dobešovice (Kolínsko)

- III/33416 Klášterní Skalice (Kolínsko)

- III/3292 Chotutice (Kolínsko)

- III/12547 Křečhoř (Kolínsko)

- III/3271 Starý Kolín (Kolínsko)

- III/33326 Toušice (Kolínsko)

- II/334 Kouřim (Kolínsko)

- II/334 Lhotky (Kolínsko)

- II/329 Vrbová Lhota – Pečky (Nymbursko)

- II/329 Poděbrady – Kouty (Nymbursko)

- II/329 Malý Vestec – Vestec (Nymbursko)

- III/32925 Jíkev – Mečíř (Nymbursko)

- III/32926 Oskořínek – Bobnice (Nymbursko)

- II/324 Střihov (Nymbursko)

- II/324 Podmoky (Nymbursko)

- II/113 Mukařov – Štíhlice (Praha-východ)

- III/10175 Březí (Praha-východ)

- III/33319 Kozojedy (Praha-východ)

- III/1084 Jevany (Praha-východ)

- II/108 Krupá (Kolínsko)

- II/245 Černíky – Štolmíř (Kolínsko)

- II/334 Tatce (Kolínsko)

- III/1086 Oplany – křižovatka s III/33420 (Praha-východ)



* Oblast Mnichovo Hradiště:

- III/27232 katastr Valovice (Mladoboleslavsko)

- III/27233 Plužná – Čistá (Mladoboleslavsko)

- III/2745 Chorušice (Mělnicko)

- III/27311 Šemanovice (Mělnicko)

- III/27316 Nebužely (Mělnicko)

- III/27944 Žerčice – Ledce (Mladoboleslavsko)

- III/2801 Březno (Mladoboleslavsko)

- II/272 Zdětín (Mladoboleslavsko)

- III/2752 katastr Hlavenec (Mladoboleslavsko)

- III/2444 Veleň – Přezletice (Praha-východ)

- III/0083 Klecany od křižovatky s II/608 k III/24219 (Praha-východ)

- II/244 Měšice (Praha-východ)

- II/101 Jiřice, most 101-069 (Praha-východ)

- III/24633 Spomyšl (Mělnicko)

- III/24022 Olovnice (Mělnicko)

- III/24020, 24019 Zeměchy (Mělnicko)

- II/101 Kralupy nad Vltavou (Mělnicko)

- III/2736 Liběchov (Mělnicko)

- II/244 Všetaty u křižovatky s II/331 (Mělnicko)

- II/610 Bakov nad Jizerou (Mladoboleslavsko)

- III/01015 Bradlec (Mladoboleslavsko)

- III/26813 Podolí (Mladoboleslavsko)

- III/27922 Veselice I – III (Mladoboleslavsko)

- III/33313 katastr Sibřina (Praha-východ)

- III/2454 katastr Císařská Kuchyně (Praha-východ)



Zdroj: Krajský úřad Středočeského kraje Platy v krajských nemocnicích se liší, nejméně berou v Příbrami Přečíst článek › Nejdražší opravy „škod po zimě“

- III/12550 od křižovatky s I/2 – Vysoká (Kutnohorsko): celková degradace obrusné vrstvy vozovky, výtluky, praskliny příčné, podélné i síťové, ujeté kraje, nerovnosti, propadlé uliční vpusti > frézování do 6 cm, řezání, vyrovnávka, středně a velkoplošné úpravy asfaltových vrstev ACO 5 cm, zalévání spár asfaltovou zálivkou, dosypání krajnic, výměna devíti uličních vpustí, vodorovné značení: 5,29 milionu korun



- III/11232 Střítež – Tomice (Benešovsko): praskliny, výtluky > celoplošná oprava: 5,10 milionu korun



- III/12149 Líštěnec – Kouty (Benešovsko): výtluky, síťové a mozaikové trhliny, plošné deformace, olámané okraje > frézování, sanace, vyrovnávka, velkoplošná oprava asfaltových vrstev, vodorovné značení: 5,09 milionu korun



- III/1086 Oplany – křižovatka s III/33420 (Praha-východ): mozaikové trhliny, pokleslé kraje vozovky, nepravidelné hrboly, výtluky > frézování ploch do hloubky 5 cm, vyrovnávka, pokládka asfaltových vrstev ACO 5 cm: 4,95 milionu korun



- II/244 Všetaty u křižovatky s II/331 (Mělnicko): výtluky, praskliny, síťový rozpad, celková degradace povrchu, pokles krajnice > řezání krytu 5 cm, frézování ploch 4 cm, vyrovnávka, celoplošná pokládka 5 cm, zřízení krajnice, vodorovné značení: 3,85 milionu korun



- II/119 Kňovičky – Sedlčany (Příbramsko): propadlé, zvlněné krajnice > odříznutí, vyhrabání, zřízení podkladních vrstev a položení nového koberce se zřízením nových krajnic: 3,78 milionu korun



- II/201 Sýkořice (Rakovnicko): hloubková koroze > pokládka vrstvy asfaltového betonu ABS v tloušťce 100 mm: 3,59 milionu korun



- II/610 Bakov nad Jizerou (Mladoboleslavsko): výtluky, výspravy, příčné a podélné trhliny, poklesy krajnic, degradace krytu > řezání krytu 5 cm, frézování ploch 6 cm, vyrovnávka, celoplošná pokládka 5 cm, zalévání spár, zřízení krajnice, vodorovné značení: 3,58 milionu korun



- III/11454 Neštětice (Benešovsko): výtluky, rozlámané krajnice, vyjeté koleje, plošná deformace vozovky, zanesené příkopy > velkoplošná oprava, sanace krajnic, obnova příkopů: 3,57 milionu korun



– III/33313 katastr Sibřina (Praha-východ): výtluky, výspravy, příčné a podélné trhliny, poklesy krajnic, degradace krytu > frézování ploch 6 cm, vyrovnávka, celoplošná pokládka 5 cm, zalévání spár, krajnice seřez a zřízení (nezpevněná): 3,50 milionu korun



Zdroj: Krajský úřad Středočeského kraje Tramvaj v blízkosti dálnice zatím nabízí jen otazníky Přečíst článek ›

Autor: Milan Holakovský