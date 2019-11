Tahle debata se objevila i na posledním jednání krajského zastupitelstva – a následně měla ohlas rovněž na sociálních sítích. Dohru má mít ještě v rámci jednání kontrolního výboru krajského zastupitelstva.

Studium dokumentů tím však není ukončeno. Nejnověji Deník seznámila se svými závěry dvojice krajských radních za koaliční hnutí ANO, Martin Herman a Robert Bezděk. S odkazem na údaje z webu Hlídač státu o konkrétních osobách a smlouvách i na další zdroje ukazují prstem na kolegu z krajského zastupitelstva, někdejšího starostu Kolína a nynějšího předsedu hnutí Starostové a nezávislí Víta Rakušana. „Středočeské Hnutí ANO vyzvalo Víta Rakušana, aby STAN vrátil podezřelé finanční dary,“ konstatoval Herman. S tím, že on společně s Bezděkem vybízejí Rakušana k vrácení některých darů pro STAN coby předsedu tohoto hnutí.

„Mezi podezřelými dary jsou příspěvky ze solárních elektráren spojených s politiky STAN, podpora firmy se skrytým vlastníkem na Kypru, nebo příspěvky od společností, které dostávají zakázky přímo tam, kde politici hnutí STAN působí,“ uvedl Herman, přičemž hovoří i o konkrétních jménech, částkách i firmách, a to včetně jejich vzájemné provázanosti.

Zčásti tím navazuje i na slova z jednání krajského zastupitelstva o tom, že by měl co vysvětlovat další kolega ze zastupitelstva, Věslav Michalik rovněž z řad STAN, a to v souvislosti s penězi za pronájem prostor v době, kdy Středočeské inovační centrum sídlilo v Dolních Břežanech. Michalik pak Deníku sdělil, že se kolegové z ANO mýlí ve věcných, ale především v časových souvislostech – a on se hodlá bránit právní cestou.

Nyní Herman zmiňuje i další konkrétní dary pro STAN. Mimo jiné hovoří o penězích od firmy sídlící v Kolíně, u níž se Hermanovi nezamlouvají jak lidé v pozadí, tak to, že další firma s podobným názvem sídlící na stejné adrese získala v Kolíně stavební zakázky. Bezděk zase upozorňuje na firmy ze Zlínského kraje působící ve stavebnictví a oboru IT, u nichž prý je „zajímavá“ návaznost poskytování příspěvků STAN na získání veřejných zakázek od radnic a krajů.

„Hnutí STAN nás v minulosti opakovaně kritizovalo za netransparentnost, ale spousta jejich sponzorů sídlí buď v daňových rájích ve firmách s anonymní strukturou, nebo sponzorují STAN ze zisku spojeného s veřejnými zakázkami,“ prohlásil Bezděk. Naznačil tak, že tak, že nynější výzva dvojice krajských radních „k úklidu před vlastním prahem“ v podobě vracení darů je reakcí na předchozí kritiku ze strany středočeské opozice.

Oslovený Rakušan pro Deník reagoval, že o „podezřelé“ dary žádném případě nejde: všechny jsou na transparentním účtu a hospodaření STAN prošlo auditem bez připomínek. STAN podle jeho slov dárce i jejich příspěvky řádně a transparentně zveřejňuje, nekádruje podle obrů podnikání – a podporu získává od českých firem, které zde zaměstnávají lidi a řádně platí daně.

K Hermanem zmiňovanému konkrétnímu dárci se Rakušan vyjádřil jednoznačně: „Vážím si toho, že STAN podporuje, a doufám, že i po útoku ANO dále podporovat bude. Je to naprosto legitimní dar, který nijak nevybočuje z řady obdobných darů od úspěšných podnikatelů. To, že úspěšní podnikatelé čistě ze sympatie podporují STAN, nás těší.“ Výslovně uvedl, že kádrový posudek od ANO snad zatím k přijetí daru není potřeba.

K daru firmy z Kolína Rakušan rovněž odkazuje na transparentní účet: šlo o sto tisíc korun určených přímo pro místní sdružení Prahy 5 před komunálními volbami. Někdejší kolínský starosta odmítá slova o „stavebních zakázkách“ s tím, že za roky jeho starostování uspěla tato firma pouze v jediné a vše bylo naprosto transparentní. Pravdou je, že s kvalitou prací při rekonstrukci ulice město spokojeno není: kolaudace neproběhla, u ČVUT zadává zhodnocení, radnice zaplatila jen částku sníženou o výši smluvní pokuty a vyloučena není ani případná žaloba. Už z toho podle Rakušana plyne, že v žádném případě nemůže být řeč o vyjádření vděčnosti formou daru.

„Nevidím tedy jediný důvod, proč by měl STAN vracet zcela legitimní dary, veřejně deklarované na transparentním účtu,“ prohlásil Rakušan. S tím, že z jeho pohledu je podivné, jestliže výtky přicházejí od členů hnutí, „které je fakticky politickou divizí Agrofertu, tedy firmy, která ve velkém čerpá státní i evropské dotace, a z velké části financované jeho majitelem a zároveň předsedou,“ uvedl ve zjevném odkazu na premiéra Andreje Babiše. „Hnutí ANO by namísto útoků na naše transparentně zveřejněné dárce mělo zveřejnit, komu a za co vyplatilo z veřejných peněz Středočeského kraje miliony korun,“ konstatoval Rakušan.

Připomněl v té souvislosti zastupitelstvem schválený desetimilionový příspěvek pro organizátory loňských oslav narozenin motocyklové značky Harley-Davidson v Praze. „A to v situaci, kdy pan radní Bezděk, který dlouhodobě působil jako statutární orgán obdarovaných majitelů motorek Harley, odměnil hnutí ANO sponzorským darem více než 500 tisíc korun ze svého,“ prohlásil Rakušan. Naznačil tím současně, že sledování sponzorských darů u soupeřů je na středočeském politickém kolbišti oblíbenou kratochvílí ve více týmech.

Kupodivu se ani slovem nezmínil o vztazích s Hermanem, který proti němu kandidoval na post starosty Kolína v posledních komunálních volbách – a kampaň poznamenal anonymní leták kritizující Rakušana a finanční hospodaření města za jeho předchozího starostování. Později se ukázalo, že tisk i roznos objednal pod cizím jménem právě Herman, což vyvolalo velký rozruch. Herman se pak ohradil, že všichni řeší, kdo leták objednal – a nikoli to, co se v něm píše. Vysvětlil, že považoval za potřebné sdělit tyto údaje občanům, avšak nechtěl, aby s tím byla spojována kolínská organizace ANO.