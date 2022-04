Praha jako vesmírná základna. Učení usnadňuje virtuální realita

/FOTOGALERIE/ Vyzkoušet si práci na ropné plošině, poznat život dinosaurů, nebo nahlédnout do vzdálených koutů sluneční soustavy se zastávkou na měsíční základně. To je projekt VR Encyklopedie, který pomocí virtuální reality přináší dospělým i dětem poutavou a zážitkovou formou znalosti, které by se jinak museli učit z knih.

Projekt VR Encyklopedie. | Foto: Se svolením Virtuplex

Zakladatelé projektu se jej nyní snaží rozšířit do knihoven, škol a muzeí. „Edukativní informace ve formě čtení či psaní jsou těžko vstřebatelné. Chtěli jsme je dát do zážitků. Když se dostanete virtuální realitou do historie, více si z ní zapamatujete,“ vysvětlila Zuzana Kašparová z Virtuplexu a zmínila fakt, že lidský mozek si při čtení textu dokáže zapamatovat asi 10 procent informací, ale prožitý zážitek si pamatuje až ze 75 procent. V hale Virtuplexu v Horních Počernicích převádějí do virtuální reality hlavně věci, které už není možné na světě zažít. „Mohli bychom vyrobit například simulaci Šumavy, projdete se po ní a jistě budete nadšeni. Větší smysl ale dává nasimulovat živočichy, kteří už nežijí, nebo věci, které už jsou fyzicky nedostihnutelné,“ upozornil šéf marketingu Virtuplexu Michael Sidó. FOTO: Motýli v Troji. Mezi patronkami výstavy je Langerová či Samková Encyklopedie se tak zaměřuje hlavně na poznávání vesmíru, vědy a techniky, umění, lidského těla či historie. K prožitku stačí pouze prostor dva krát dva metry, speciální brýle a počítač v batohu na zádech se softwarem. Nutno dodat, že scény jsou propracované opravdu detailně, některá místa jsou přímo interaktivní. Je možné i s věcmi hýbat, někde je dokonce možné do scén vstupovat s dalšími lidmi a virtuálně s nimi komunikovat. Praha jako vesmírná základna Například vizionářský koncept modelu Prahy jako budoucí vesmírné základny přibližuje život ve městě na jižní polokouli Měsíce. Nabízí procházku mezi prefabrikovanými moduly a stavbami z lunárního prachu, mezi kterými jsou obytné budovy, laboratoře, skleníky, solární farmy či přistávací rampy. Vesmírný architekt Tomáš Rousek, který stanici navrhl, do jejího středu umístil plácek nazvaný Václavské náměstí, odpalovací rampy pak říká Žižkov. Kromě toho Virtuplex moderní technologii využívá k simulaci stavebních projektů. Data od projektantů převádí do modelů v poměru jednu ku jedné a nahrazuje tak klasické vizualizace. OBRAZEM: Psi, kočky, netopýři i krajta. V Letňanech začal zvířecí veletrh Z pražských staveb zde vytvořili například rekonstrukci hotelu InterContinental u ústí Pařížské ulice na náměstí Miloše Formana. Zatímco v reálném světě probíhají přípravy na stavbu, ve virtuálním už je projekt postaven. Podobně zde ztvárnili i stavbu Penty u Masarykova nádraží se vznikajícím bulvárem ulice Na Florenci. Po nasazení brýlí člověk vidí téměř reálný pohled na budoucí stavbu včetně výhledu z oken. „Řada projektů se díky tomu vylepší, investor nebo zástupci města si projekt projdou. Zjistí třeba, že u průchodu z nádraží do nákupního centra je potřeba rozšířit chodbu nebo změnit osvětlení,“ dodal Sidó.

