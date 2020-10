Prohra je o to výraznější, že dosavadní partneři se do krajského zastupitelstva nedostali vůbec. Naopak zbývající strany, které získaly mandáty, dávaly už před volbami na srozuměnou, že jsou v případě úspěchu připraveny jednat o vzájemné spolupráci, aby se spojily právě proti ANO. Vyjednávání o možné budoucí koalici také politici zastupující ostatní úspěšné kandidátní listiny rozjeli společnou schůzkou hned v sobotu.

Zpovzdálí se zdá, že shodnout se na programových prioritách společné vlády by neměl být vážný problém. Při sobotní schůzce kandidátů spolupráce – všech úspěšných kromě ANO, tedy STAN, ODS, Pirátů a Spojenců pro Středočeský kraj (zahrnujících TOP 09, Hlas a Zelené) – se jejich zástupci shodli na ochotě spolupracovat. I na tom, že hned v neděli odpoledne se sejdou opět, aby probrali konkrétnější obrysy.

Nejde jen o hejtmanský post

Při pohledu zvenčí se nyní zdá, že nejvážnější otázka se nyní týká obsazení hejtmanského postu. Má v čele kraje stanout jednička vítězné kandidátky STAN, jíž je 44letá starostka města Mnichovice na Praze-východ Petra Pecková, anebo stejně starý poslanec a místopředseda ODS Martin Kupka, jenž také starostuje v obci Líbeznice rovněž na Praze-východ? Obě tyto osobnosti se Deníku netajily tím, že by rády prosazovaly své záměry z postu nejvyššího – současně ale zdůrazňují, že jednání povedou tak, aby jejich osobní ambice neznamenaly ohrožení budoucí spolupráce. A debaty nadále pokračují.

Plánování personálních záležitostí se však netýká jen toho, kdo se bude stěhovat do hejtmanské pracovny v budově krajského úřadu. Ve hře je také obsazování náměstkovských postů i pozic jednotlivých radních. Ale i míst, jež pro veřejnost nejsou tolik viditelná; zejména jde o předjednání složení výborů krajského zastupitelstva a obsazení placených postů jejich předsedů. Mimochodem – dohoda o tom, kdo by měl stanout v čele kontrolního výboru krajského zastupitelstva, může mít vliv i na samotné vyjednávání o vlastní koalici. Bývá totiž zvykem (i když to nemusí být pravidlem), že předseda tohoto výboru nevzejde ze stran vládnoucí koalice.

A Deník už zaznamenal mínění, že předseda kontrolního výboru by neměl být z ANO (prozatím se rýsujícího jako jednoznačná opozice), jestliže k úkolům tohoto výboru zřejmě bude patřit proklepnout dění na hejtmanství v uplynulých čtyřech letech; právě za vlády ANO. To se totiž zástupci nynější opozice, kteří nyní mají našlápnuto ke krajské vládě, snažili prosazovat už v minulosti.

Na jednání je zatím dost času

Také nynější hejtmanka Jaroslava Pokorná Jermanová (ANO) vyjádřila připravenost jednat o případné koalici, pokud takovou nabídku dostane. K tomu se však neschyluje – a prozatím se ani nezdá, že by taková varianta byla třeba v záloze. Jak s ohledem na napjaté vztahy na středočeském politickém kolbišti, tak v důsledku odrazu dění na celostátní politické scéně.

Jak vše dopadne, by mohlo být zřejmé už v nejbližších dnech. I v případě, že by se vyjednávání protáhla, však není naspěch: i po volbách nadále pracuje dosavadní vedení kraje; nejbližší zasedání mají nynější radní naplánované hned na pondělí. Nový tým se pustí do práce až po ustavujícím zasedání krajského zastupitelstva, jež se obvykle koná v druhé polovině listopadu. Nicméně – i to je sice zvyklost, avšak tento termín nemusí být pravidlem.

Krajské volby nyní a minule



* 2020:

- Volební účast 40,66 procenta; dorazilo 424 517 voličů

- Úspěšné strany, hnutí a koalice:

+ Starostové a nezávislí: 22,21 procenta hlasů; 18 mandátů

+ Občanská demokratická strana: 19,77 procenta hlasů; 16 mandátů

+ ANO 2011: 18,54 procenta hlasů; 15 mandátů

+ Česká pirátská strana: 14,41 procenta hlasů; 12 mandátů

+ Spojenci pro Středočeský kraj (TOP 09, Hlas, Zelení): 5,89 procenta hlasů; 4 mandáty



* 2016:

- Volební účast 34,76 procenta; dorazilo 356 897 voličů

- Úspěšné strany, hnutí a koalice:

+ ANO 2011: 20,76 procenta hlasů; 16 mandátů

+ Starostové a nezávislí: 18,43 procenta hlasů; 15 mandátů

+ Česká strana sociálně demokratická: 13,75 procenta hlasů; 11 mandátů

+ Občanská demokratická strana: 13,05 procenta hlasů; 10 mandátů

+ Komunistická strana Čech a Moravy: 10,13 procenta hlasů; 8 mandátů

+ TOP 09: 6,54 procenta hlasů; 5 mandátů (v rámci povolebních vyjednávání se odštěpila trojice Nezávislých Středočechů, z nichž následně 2 skončili u STAN a 1 v řadách ANO)



Zdroj: Český statistický úřad