Středočeský kraj bude stejně jako v končícím volebním období zastupovat 26 poslanců; jejich složení se ale pozmění. Ve výkonu mandátu jich má plynule, tedy bez přerušení, pokračovat rovná polovina: 13. Naopak zcela z Poslanecké sněmovny odcházejí dosud vládní sociální demokraté – předseda strany a lídr středočeské kandidátky Jan Hamáček se už v sobotu přihlásil k odpovědnosti za výsledek a ohlásil odstoupení – i zástupci další strany s letitou historií: komunisté (a také jejich vedení kvůli neúspěchu končí). Dosud vládnoucí ANO si ze středočeského pohledu do poslaneckých lavic pohorší o jeden mandát: bude mít osm poslanců. Lídr kandidátky Karel Havlíček to pro Deník označil za úspěch, jaký ani nečekal.

Silné strany mají v koalicích převahu

Nejpočetnější středočeskou partu bude mít ve sněmovních lavicích koalice SPOLU s deseti poslanci, z nichž šest je členy ODS; sestavu doplní tři zástupci TOP 09 a nestranička navržená KDU-ČSL. Šest poslanců bude vlastně staronových, protože v poslancování pokračují: za ODS to jsou Petr Bendl, Martin Kupka, Vojtěch Munzar a Jan Skopeček, za TOP 09 Jan Jakob a Helena Langšádlová. Novými tvářemi se stanou Jiří Havránek, Jan Hofmann (oba ODS), Jiří Slavík z TOP 09 a za lidovce nestranička Nina Nováková.

Mezi osmi poslanci z řad ANO plynule pokračuje čtveřice: Stanislav Berkovec, František Petrtýl, Julius Špičák a Helena Válková. Vrací se také někdejší místopředsedkyně sněmovny Jaroslava Pokorná Jermanová, jež v minulosti parlamentní působení opustila kvůli postu středočeské hejtmanky. Neznámou tváří není ani jediný nestraník v týmu, nynější dvojnásobný ministr Karel Havlíček, který byl jedničkou kandidátky. Mandáty dále získali Romana Fischerová a Tomáš Helebrant. Poslancem zůstává i předseda ANO a nynější premiér Andrej Babiš – tentokrát však nekandidoval ve středních Čechách, kde žije, ale v Ústeckém kraji.

V šestici středočeských poslanců PirSTANU mají Piráti jedinou zástupkyni, a to Kláru Kocmanovou. Původním pořadím na kandidátní listině, kde byli její spolustraníci podstatně viditelnější, voliči důkladně zamíchali kroužkováním preferenčních hlasů. V poslancování pokračují známé tváře STAN Věra Kovářová a Vít Rakušan. Nově nastupují jejich spolustraníci Martin Exner, Ondřej Lochman a Barbora Urbanová. Překvapením je odchod pirátského poslance Františka Kopřivy, který byl na kandidátní listině trojkou. Naopak zůstává předseda Pirátů Ivan Bartoš, o němž však platí totéž co o Babišovi: v rámci kandidatury změnil domovenku. Mimochodem: jejich vzájemný souboj na severu Čech vyzněl v Babišův prospěch.

Ze dvou středočeských poslanců z řad SPD pokračuje ve funkci Radek Rozvoral. Nováčkem je Oldřich Černý. Poslancem zůstává i předseda strany Tomio Okamura, dosud také jeden ze středočeských poslanců. Rovněž on však změnil region – nově zastupuje kraj Moravskoslezský.

Krajští náměstci se zatím nebalí

Politici ze středních Čech nyní aktivně vstupují do povolebního vyjednávání o sestavení vlády, do čehož by se rádi pustili jak představitelé obou úspěšných koalic – ti ještě v sobotu večer podepsali memorandum o společném postupu a chtějí jednat o programových shodách – tak i nynější premiér Babiš. Ten rovněž v sobotu oznámil, že na tahu je nyní prezident republiky Miloš Zeman – a uvidí se, jak bude postupovat; podle něj se to však ukáže až ve středu. Naopak obě koalice, mající dohromady většinu 108 poslanců, hlavu státu žádají, aby jednáním o sestavení vlády pověřil předsedu ODS Petra Fialu.

Pro takový případ se už dlouho před volbami hovořilo o tom, že kandidáty na ministerské posty jsou i osobnosti středočeské politiky – přičemž není vyloučeno, že by do vedení resortů mohli být povoláni i někteří z nynějších náměstků hejtmanky Petry Peckové (STAN). Ta však na dotaz Deníku odmítla, že by se už nyní připravovaly případné změny ve vedení kraje. „Zatím s žádnými obměnami nepočítám. Budu je řešit, až budou věci jasné – tedy nejen až budou známy výsledky voleb, ale i výsledky povolebního vyjednávání,“ uvedla. „Zatím všichni pracujeme s nasazením ve standardním složení,“ konstatovala, že nyní se nic nemění.

Zvolení poslanci za Středočeský kraj

* Koalice SPOLU:

- Petr Bendl (55), ODS, poslanec, OSVČ, Bratronice

- Jiří Havránek (28), ODS, živnostník, vysokoškolský učitel, Bratčice

- Jan Hofmann (36), ODS, technolog ve strojírenství, podnikatel, zastupitel obce, Kněžmost

- Jan Jakob (38), TOP 09, starosta, poslanec, Roztoky

- Martin Kupka (45), ODS, starosta, poslanec, Líbeznice

- Helena Langšádlová (57), TOP 09, poslankyně, Černošice

- Vojtěch Munzar (44), ODS, poslanec, ekonom, Kladno

- Nina Nováková (67), nestranička, středoškolský pedagog, Brandýs nad Labem-Stará Boleslav

- Jan Skopeček (40), ODS, ekonom a vysokoškolský pedagog, poslanec, Hořovice

- Jiří Slavík (53), TOP 09, starosta, Votice



* ANO 2011:

- Stanislav Berkovec (65), ANO, poslanec, novinář, výtvarník, Slaný

- Romana Fischerová (52), ANO, místostarostka, manažerka, Lysá nad Labem

- Karel Havlíček (52), nestraník, místopředseda vlády, ministr, Mníšek pod Brdy

- Tomáš Helebrant (47), ANO, ředitel společnosti, Dobříš

- František Petrtýl (62), ANO, poslanec, Mladá Boleslav

- Jaroslava Pokorná Jermanová (51), ANO, ekonomka, krajská zastupitelka, Benešov

- Julius Špičák (69), ANO, poslanec, lékař, Ptice

- Helena Válková (70), ANO, poslankyně, profesorka trestního práva, zmocněnkyně vlády pro lidská práva, Praha



* Piráti a STAN:

- Martin Exner (57), STAN, starosta, obchodník v zahraničním obchodu, Nová Ves

- Klára Kocmanová (28), Piráti, OSVČ, předsedkyně místního sdružení Pirátů, Kutná Hora

- Věra Kovářová (57), STAN, poslankyně, překladatelka, lektorka německého jazyka, Chýně

- Ondřej Lochman (40), STAN, starosta, pedagog, Mnichovo Hradiště

- Vít Rakušan (43), STAN, poslanec, středoškolský učitel, bývalý starosta, Kolín

- Barbora Urbanová (30), STAN, zastupitelka, ředitelka institutu, spolupracovnice Víta Rakušana, Dolní Břežany



* SPD:

- Oldřich Černý (56), SPD, živnostník, zastupitel, Kladno

- Radek Rozvoral (54), SPD, poslanec, místostarosta, Všechlapy



Zdroj: Český statistický úřad