Překvapení však nezastírá ani nad výsledkem konkurence. „Já vnímal jako největšího soupeře STAN s Vítem Rakušanem – a nakonec nás přeskočilo SPOLU,“ konstatoval Havlíček. Koalice SPOLU – sdružující ODS, KDU-ČSL a TOP 09 – získala v rámci kraje 28,74 procenta hlasů a bude mít deset poslanců, Pirátům a STAN s 19,46 procenta patří šest mandátů. Ještě dva zástupce středních Čech pak vyšle do poslaneckých lavic SPD s krajským ziskem 7,79 procenta hlasů.

„Zisk osmi poslaneckých mandátů jsem ani nečekal; počítal jsem, že to bude trošku horší,“ řekl Havlíček Deníku. Odkázal na poslední krajské volby, kdy hnutí ANO loni dostalo ve středních Čechách 18,54 procenta hlasů. „Myslím, že docílit čísla, kterého jsme dosáhli, bylo maximum možného,“ uvedl k tomuto srovnání. „Kdyby mi někdo řekl před volbami, že získáme tolik mandátů, úplně bych tomu nevěřil,“ potvrzuje, že je výsledkem příjemně překvapen.

Volby do Poslanecké sněmovny se konají ve dvou dnech, v pátek 8. října 2021 od 14.00 hodin do 22.00 hodin a v sobotu 9. října 2021 od 8.00 hodin do 14.00 hodin.